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Украина отзывает дипломатов из органов СНГ

Украина отзывает дипломатов из состава уставных органов СНГ в соответствии с поручением президента этой страны Петра Порошенко.

Украина отзывает дипломатов из органов СНГ
Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел Украины на запрос УНН.

Как сообщает МИД Украины, несмотря на то, что в свое время Украина не подписала Устав СНГ, представители этого государства до 2014 года принимали полноформатное участие в работе 3 уставных органов Содружества - Совета глав государств, Совета глав правительств и Совета министров иностранных дел. 

После 2014 года украинская сторона прекратила свое участие в деятельности этих органов.

Также Украина имела свои квотные должности в координационном органе СНГ - Исполнительном комитете (заместитель председателя Исполкома - Исполнительного секретаря СНГ, директор правового департамента, заместитель директора департамента экономического сотрудничества - начальник отдела), однако в 2014 году отозвала своих представителей и с тех пор не заполняет данные квоты.


19 мая в Виннице в ходе праздничных мероприятий по случаю Дня Европы президент Украины Порошенко заявил, что принял решение об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ.

"В данный момент, в соответствии с поручением президента Украины, МИД начал процесс ликвидации Постоянного представительства Украины при координационных институтах СНГ", - говорится в ответе на запрос.



10:27 01/06/2018






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