Посол Великобритании прокомментировала инцидент с радужным флагом

"Очевидно, что, к сожалению, в Беларуси есть дискриминация", - сказала посол в среду в Минске, комментируя дискуссию в СМИ после публичной реакции МВД Беларуси на вывешенный 17 мая флаг ЛГБТ на здании посольства Великобритании.





"В одном из исследований Беларусь помещена в число стран с наибольшей дискриминацией в отношении ЛГБТ", - добавила Ф.Гибб.





По её словам, "мы вывешиваем такие флаги в посольствах по всему миру, чтобы повысить осведомлённость о сообществах, которые дискриминируются". "Цель этого - бросить вызов такой дискриминации", - заявила посол.





Она сообщила, что "наш министр иностранных дел поощряет все посольства по всему миру вывешивать такие флаги". Таким образом, "мы желаем поощрять всемирно признанные права человека и сообщать, что ЛГБТ должны пользоваться в обществе таким же уважением, как и другие сообщества", добавила Ф.Гибб.





На уточняющий вопрос о возможности размещения такого флага над зданием посольства в следующем году, дипломат отметила, что по этому поводу "в следующем году мы и примем решение".









Напомним, посольства Великобритании и США 17 мая в Международный день борьбы с гомофобией вывесили радужные флаги. Вместе с тем, в белорусских СМИ был широко освещено появление флага именно над британской дипмиссией.





Спустя несколько дней МВД выступило с заявлением, в котором осудило поддержку посольством Великобритании прав ЛГБТ-сообщества в нашей стране. В частности, в МВД заявили, что только "союз мужчины и женщины стоит во главе миропорядка, и государство оберегает этот союз, ставит его под особую защиту, наделяя исключительными правами - в том числе в политическом и правовом аспектах".





После данного заявления в Беларуси начался сбор подписей под петицией с требованием проверить законность таких высказываний.





В частности, авторы петиции указали на то, что согласно Конституции Беларуси "человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства", а задача МВД "защищать жизнь, здоровье, честь, достоинство, права, свободы и законные интересы граждан от преступных и иных противоправных посягательств независимо от их гражданства, социального, имущественного и иного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, возраста, образования и языка, отношения к религии, политических и иных убеждений, а также от других обстоятельств".





Кроме того, в петиции было отмечено, что МВД своим заявлением разжигает вражду в отношении отдельных групп людей.







