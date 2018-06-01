Кипр изменил правила получения гражданства

С 2018 года лимит не должен превышать 700 инвесторов (основных заявителей, не считая членов семьи) в год.





Также министры решили ужесточить процедуру проверки на благонадежность (due diligence). Рассмотрение заявления будет занимать не менее 6 месяцев. Участники программы должны сохранять инвестиции как минимум три года. Если они выбирают опцию инвестиций в недвижимость, отсчет будет начитаться с момента выдачи разрешения на строительство.





Кипрская инвестиционная программа начала действовать в 2014 году. Гражданство cтраны можно получить, инвестировав в страну свыше 2 млн евро. Количество желающих воспользоваться программой ежегодно увеличивалось. В 2014 году было 214 кипрских паспортов, в 2015 г. — 337, в 2016 г. — 443, в а 2017 г. — 503.