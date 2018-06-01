Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Кипр изменил правила получения гражданства

Совет министров Кипра ввел квоты на количество инвесторов, которые могут претендовать на получение гражданства в стране. Об этом говорится в сообщении консалтинговой компании Henley & Partners.

С 2018 года лимит не должен превышать 700 инвесторов (основных заявителей, не считая членов семьи) в год.

Также министры решили ужесточить процедуру проверки на благонадежность (due diligence). Рассмотрение заявления будет занимать не менее 6 месяцев. Участники программы должны сохранять инвестиции как минимум три года. Если они выбирают опцию инвестиций в недвижимость, отсчет будет начитаться с момента выдачи разрешения на строительство.

Кипрская инвестиционная программа начала действовать в 2014 году. Гражданство cтраны можно получить, инвестировав в страну свыше 2 млн евро. Количество желающих воспользоваться программой ежегодно увеличивалось. В 2014 году было 214 кипрских паспортов, в 2015 г. — 337, в 2016 г. — 443, в а 2017 г. — 503.
09:23 01/06/2018






Загрузка...


Блоги
Антон Астаповіч
Закон не пісаны
Юрий Губаревич
Кропка кіпення: як чыноўнікі даводзяць людзей
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Трасьцянец
Ольга Кравчук
Журналист Галко: письма из тюрьмы номер 8
Артем Агафонов
Между Крестом, радугой и правами человека
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё