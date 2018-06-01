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ЕСПЧ признал существование секретных тюрем ЦРУ в Литве

Европейский суд по правам человека присудил €130 тыс. узнику секретной тюрьмы ЦРУ в Литве саудовцу Абу Зубайде, подозреваемому в связях с террористической группировкой «Аль-Каида» за нарушение его прав и пытки. Об этом сообщает пресс-служба ЕСПЧ.

«Суд постановил, что Литва должна выплатить заявителю €100 тыс. за причинение морального вреда и €30 тыс. за расходы», - говорится в постановлении суда.

Таким образом, ЕСПЧ признал, что в Литве в середине 2000-х находились секретные тюрьмы ЦРУ, в которых жестоко обращались с заключенными и проводили пытки.

Суд заключил, что Литва размещала на своей территории секретную тюрьму ЦРУ с февраля 2005 года по март 2006-го. Страна также допустила перевод Зубайды в другое место заключения ЦРУ в Афганистане, где он также подвергался жестокому обращению. Отмечается, что сейчас Зубайда находится в заключении в тюрьме на американской военно-морской базе Гуантанамо.

В 2015 году ЕСПЧ признал Польшу виновной по делу о секретных тюрьмах ЦРУ и постановил выплатить Зубайде €130 тыс. в качестве компенсации морального ущерба.

Программа создания секретных тюрем ЦРУ началась после терактов 11 сентября 2001 года. В 2006 году о существовании подобных тюрем заявил президент США Джордж Буш. В 2009 году литовские чиновники подтвердили существование мест для тайного содержания заключенных под контролем ЦРУ на своей территории.
09:21 01/06/2018






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