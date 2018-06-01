Защита Куропат началась. Вчера задержали Ольгу Николайчик

Вчера около 21.45 Ольгу Николайчик задержали – к ней подъехал белый микроавтобус с милиционерами в штатском и запихнули ее в машину. Активистку увезли в Советский РУВД.





Задержание Ольги Николайчик. Фото – Ирина Ареховская, belsat.eu

Николайчик собиралась дежурить в Куропатах всю ночь. Она говорила, что как организатор акции, не может уйти – на тот случай, если к «ночной страже» кто-то захочет присоединиться.





Нина Багинская после задержания Николайчик ушла, оставив крест и плакат у дороги рядом с «Бульбаш-холлом».

Напомним, акция началась в 20 часов. Активистки пришли с плакатом и деревянным крестом. К ним сразу подошли два милиционера в штатском, которые провели оперативную съемку. После приехал и милиционер в форме. Правоохранители также проверили документы у журналистов «Белсата» и переписали данные.





Всего возле «Бульбаш-холла» собралось около 10 милиционеров. В том числе присутствовал заместитель начальник милиции общественной безопасности УВД Миноблисполкома, который и проверял документы журналистов. Примерно через час после появления защитников Куропат к активисткам подъехал милицейский микроавтобус, к которому сразу было привлечено внимание всех журналистов. Однако тогда задержания не произошло – микроавтобус уехал.





Сегодня в 11:00 у здания ресторана начнется акция протеста и общая мобилизация защитников Куропат. В субботу активисты «Молодого фронта» обещали выставить в Куропатах палатки.

3 июня в 13 часов в урочище состоится разрешенный властями митинг КХП БНФ по случаю 30-летия открытия Куропат.





Напомним, в понедельник стало известно, что в 50 метрах от урочища Куропаты 1 июня планируют открыть ресторан «Поедем, поедим». Он размещается в комплексе зданий, который ранее назывался «Бульбаш-холл». Принадлежит развлекательный объект компании «БелРестИнвест». Сейчас там все почти готово к мероприятию. А в течение лета собираются открыть еще и баню.





В феврале 2017 года компания «Белреконструкция» начала строить бизнес-центр также в непосредственной близости от Куропат. Тогда группа активистов устроила палаточный лагерь, где 2 недели держала оборону. В результате протестующие победили, строительство было прекращено.





Куропаты – лес на северо-востоке Минска, место массовых расстрелов в сталинские времена. По данным исследователей, там погибло от 100 до 250 тысяч человек. С 1993 года Куропаты внесены в Государственный список историко-культурных ценностей как место захоронения жертв политических репрессий.



