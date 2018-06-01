Ни слуху, ни духу: чем занимается Михаил Саакашвили?

Как оказалось, со слов опального политика, в его похищении участвовали сотрудники частной охранной фирмы ближайшего соратника Петра Порошенко. Далее на частном самолете, предоставленном одним из олигархов, он был доставлен в Варшаву якобы по процедуре редмиссии. И это несмотря на то, что генеральный прокурор Украины – кум президента Порошенко Юрий Луценко – обвинил Михаила Саакашвили в особо тяжком преступлении, практически в государственной измене.





На самом деле – и это юридический нонсенс – во время расследования сама власть вывезла из Украины главного подозреваемого. Что лишний раз подтверждает: нынешние украинские правоохранительные органы фабрикуют уголовные дела против не управляемых властью оппонентов.





Что до Михаила Саакашвили, он сегодня чувствует себя хорошо. Активно занимается политикой. Полон сил и энергии и из-за границы продолжает бороться против коррумпированного режима Украины. Нидерланды предоставили ему вид на жительство. Живет он с семьей в центре Амстердама. Арендует в полуподвальном помещении «двуспальную» квартиру площадью около 65 квадратных метров.





Михаил Саакашвили с женой и сыном

Передвигается по городу на общественном транспорте, но чаще на велосипеде. Его часто посреди улицы останавливают украинские туристы. Он читает лекции на политические темы, принимает украинских и грузинских оппозиционных политиков. Навещает свою тещу в пригороде Амстердама, проводит больше времени со своей семьей. Говорят, что среди голландцев ходит шутка: «Приехал Саакашвили? Тогда Руттену (премьер-министру Голландии) следует быть осторожнее в своей работе».





Саакашвили любит передвигаться по Амстердаму на велосипеде

В тихой сытой Европе Михаил Саакашвили не забывает о своих соратниках, подвергающихся репрессиям в Украине. Часто дает интервью украинским и европейским СМИ. Много колесит по Европе, участвует в различных политических мероприятиях. Встречается с влиятельными западными политиками, рассказывает им о сложившейся ситуации в Украине. Недавно он проанонсировал инсайдерскую информацию о том, что осенью некоторые высокопоставленные украинские чиновники, депутаты и олигархи могут попасть под американские санкции. Уже сейчас некоторых из них лишили въездных виз в США.





В данный момент Михаил Саакашвили находится в Польше. Кст и, в Варшаве сейчас проходит весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО, в которой принимает участие около 500 парламентариев из стран НАТО и стран-партнеров. Так что Саакашвили есть чем там заняться.





3 июня Михаил Саакашвили приглашает всех желающих в Пшемысль, в небольшой польский городок на границе с Украиной. Там в рамках форума состоится презентация новой инновационной программы «Государство в смартфоне, или Как Украине опередить весь мир», в рамках которой пройдет слушание его доклада «Смерть старого государства и будущее Украины». Михаил Саакашвили расскажет: почему, так и не родившись, умерло новое/старое государство, почему должна все-таки быть построено новая украинская держава, в которой не будет существующих в нынешнем виде СБУ, МВД, Генеральной прокуратуры, парламента, а будет функционировать прямая демократия.





В самой же Украине, несмотря на то, что Саакашвили находится в Европе, продолжают до сих пор оказывать давление на его соратников и их семьи. Его однопартийцев, региональных лидеров жестоко избивают, уголовно преследуют, периодически проводят обыски и допросы. Не гнушаются даже ради получения необходимых показаний против Саакашвили избивать родителей его соратников, находящихся под следствием.





Михаил Саакашвили утверждает, что все эти вопиющие случаи происходят непосредственно с молчаливого одобрения нынешней правящей верхушки Украины. Он считает, что дни нынешней коррумпированной власти сочтены. За границей Михаил Саакашвили проводит регулярные встречи с оппозиционными политиками на предмет консолидации оппозиции в борьбе с нынешним режимом Украины.





В предстоящих весной 2019 года президентских выборах Саакашвили в качестве кандидата участвовать не собирается, но предлагает организовать и провести праймериз среди украинских политиков, неподвластных олигархам. А победителя выдвинуть в качестве единого народного кандидата в президенты Украины.





На вопрос, когда же он вернется в Украину, опальный политик отвечает так: «Когда я вернусь в Украину? Как только этих подонков, которые захватили власть, народ начнет двигать. Я сам вместе с народом буду их двигать. Будем все эти их органы распускать. Будем устанавливать новую украинскую демократию».





Украинцы привезли Саакашвили в Голландию передачу: сало, самогон, соления





Михаил Саакашвили сделал важное уточнение для украинской власти о том, что не надо отменять и блокировать поезда, прибывающие в Пшемысль на предстоящий форум. Он не собирается сейчас на этих поездах контрабандным способом возвращаться в Украину. Вернется же он, когда придет время, обычным авиарейсом в ставший для него родным аэропорт Борисполь.



