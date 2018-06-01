Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Новый руководитель БРСМ пообещал бороться с принудительным вступлением в БРСМ. И что тогда от него останется?

Во время 43-го съезда БРСМ организация выбрала нового руководителя. Им стал 31-летний Дмитрий Воронюк, который до этого занимал должность первого секретаря Минского областного комитета ОО «БРСМ». .

В комментарии Tut.by новый лидер организации рассказал, будут ли заставлять вступать в БРСМ принудительно.

Сегодня в БРСМ состоит 450 тысяч человек. По поводу принудительного вступление в ряды БРСМ новый лидер организации заявил, что он всегда был категорически против такого подхода.

 — Насколько я знаю, сейчас уже давно такого не происходит. Но мы проверим, и если среди наших сотрудников или учителей есть те, кто заставляет детей вступать в наши ряды, мы будем с этим бороться. Надо просто рассказывать, что за организация и чем она занимается, а каждый молодой человек пусть сам выбирает, вступать в нее или нет. Сегодня показатель нашей успешной работы — это когда люди, пришедшие на наше мероприятие, впечатлились и захотели вступить в наши ряды. Все остальные лозунги — ерунда и мишура. Надо, чтобы люди вступали по зову сердца, по желанию. И чтобы люди к нам приходили и помогать другим, и для саморазвития: мы будем делать на этом упор, будем проводить тренинги, развивать молодых людей, — говорит Дмитрий Воронюк.

07:59 01/06/2018






Загрузка...


Блоги
Антон Астаповіч
Закон не пісаны
Юрий Губаревич
Кропка кіпення: як чыноўнікі даводзяць людзей
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Трасьцянец
Ольга Кравчук
Журналист Галко: письма из тюрьмы номер 8
Артем Агафонов
Между Крестом, радугой и правами человека
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё