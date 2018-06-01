В комментарии Tut.by новый лидер организации рассказал, будут ли заставлять вступать в БРСМ принудительно.

Сегодня в БРСМ состоит 450 тысяч человек. По поводу принудительного вступление в ряды БРСМ новый лидер организации заявил, что он всегда был категорически против такого подхода.

— Насколько я знаю, сейчас уже давно такого не происходит. Но мы проверим, и если среди наших сотрудников или учителей есть те, кто заставляет детей вступать в наши ряды, мы будем с этим бороться. Надо просто рассказывать, что за организация и чем она занимается, а каждый молодой человек пусть сам выбирает, вступать в нее или нет. Сегодня показатель нашей успешной работы — это когда люди, пришедшие на наше мероприятие, впечатлились и захотели вступить в наши ряды. Все остальные лозунги — ерунда и мишура. Надо, чтобы люди вступали по зову сердца, по желанию. И чтобы люди к нам приходили и помогать другим, и для саморазвития: мы будем делать на этом упор, будем проводить тренинги, развивать молодых людей, — говорит Дмитрий Воронюк.