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Петр Маркелов у здания МВД требовал заблокировать сайт МВД

Активист Петр Маркелов сфотографировался возле здания МВД с надписью «Заблокируйте 86.57.250.202». Эти цифры обозначают ip-адрес сайта Министерства Внутренних дел Беларуси.


«По инициативе МВД был заблокирован наш сайт legalize.by за якобы «пропаганду употребления марихуаны». После этого перестали работать еще три сайта, которыми я владею. Они безо всяких оснований заблокировали целый сервер с более 300 вебсайтами! В то же время, само министерство позволяет себе высказывания, которые порождают насилие в отношении ЛГБТК. Я против каких-либо ограничений в интернете или цензуры, но в этом контексте блокировка сайта МВД была бы последовательной и логичной», – цитирует активиста «The Village Беларусь».

Сайт legalize.by, о блокировании которого вспомнил Маркелов, рассказывал о деятельности участников кампании Legalize Belarus. Активисты Legalize Belarus выступают за декриминализацию обращения контролируемых веществ в малых количествах и против жестких наказаний по статье 328 Уголовного кодекса. Начиная с декабря 2017 года активисты провели ряд уличных акций в поддержку декриминализации – за это они каждый раз подвергались административному преследованию.

Belsat.eu
07:59 01/06/2018






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