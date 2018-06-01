Петр Маркелов у здания МВД требовал заблокировать сайт МВД





«По инициативе МВД был заблокирован наш сайт legalize.by за якобы «пропаганду употребления марихуаны». После этого перестали работать еще три сайта, которыми я владею. Они безо всяких оснований заблокировали целый сервер с более 300 вебсайтами! В то же время, само министерство позволяет себе высказывания, которые порождают насилие в отношении ЛГБТК. Я против каких-либо ограничений в интернете или цензуры, но в этом контексте блокировка сайта МВД была бы последовательной и логичной», – цитирует активиста «The Village Беларусь».





Сайт legalize.by, о блокировании которого вспомнил Маркелов, рассказывал о деятельности участников кампании Legalize Belarus. Активисты Legalize Belarus выступают за декриминализацию обращения контролируемых веществ в малых количествах и против жестких наказаний по статье 328 Уголовного кодекса. Начиная с декабря 2017 года активисты провели ряд уличных акций в поддержку декриминализации – за это они каждый раз подвергались административному преследованию.