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Мадуро пообещал освободить политзаключенных

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг, 31 мая, достиг договоренностей с оппозицией по вопросу освобождения политзаключенных. Об этом сообщала в эфире государственного телевидения страны глава оппозиционного штата Тачира Лейди Гомес.

"По итогам встречи с четырьмя губернаторами от оппозиции, которая состоялась в президентском дворце Мирафлорес в Каракасе, было решено, что в ближайшие 24 часа должен начаться процесс освобождения, а мы готовы быть здесь, чтобы присутствовать при освобождении всех политических заключенных, которые начинают получать свободу", – сказала она.

07:29 01/06/2018






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