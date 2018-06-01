Мадуро пообещал освободить политзаключенных

"По итогам встречи с четырьмя губернаторами от оппозиции, которая состоялась в президентском дворце Мирафлорес в Каракасе, было решено, что в ближайшие 24 часа должен начаться процесс освобождения, а мы готовы быть здесь, чтобы присутствовать при освобождении всех политических заключенных, которые начинают получать свободу", – сказала она.



