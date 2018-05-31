Защита Куропат началась: активисты готовят «ночную стражу»

У активисток есть плакаты и деревянный крест, которые они хотят установить возле «Бульбаш-холла». К ним подошли два милиционера в штатском, которые провели оперативную съемку. После приехал и милиционер в форме. Правоохранители также проверили документы у журналистов «Белсата» и переписали данные.





Всего возле «Бульбаш-холла» уже собралось около 10 милиционеров.





Николайчик и Багинская собираются дежурить в Куропатах всю ночь.





Завтра в 11:00 у здания ресторана начнется акция протеста и общая мобилизация защитников Куропат. В субботу активисты «Молодого фронта» обещали выставить в Куропатах палатки, передает "Белсат"









3 июня в 13 часов в урочище состоится разрешенный властями митинг КХП БНФ по случаю 30-летия открытия Куропат.

Напомним, в понедельник стало известно, что в 50 метрах от урочища Куропаты 1 июня планируют открыть ресторан «Поедем, поедим». Он размещается в комплексе зданий, который ранее назывался «Бульбаш-холл». Принадлежит развлекательный объект компании «БелРестИнвест». Сейчас там все почти готово к мероприятию. А в течение лета собираются открыть еще и баню.

В феврале 2017 года компания «Белреконструкцяя» начала строить бизнес-центр также в непосредственной близости от Куропат. Тогда группа активистов устроила палаточный лагерь, где 2 недели держала оборону. В результате протестующие победили, строительство было прекращено.

Куропаты – лес на северо-востоке Минска, место массовых расстрелов в сталинские времена. По данным исследователей, там погибло от 100 до 250 тысяч человек. С 1993 года Куропаты внесены в Государственный список историко-культурных ценностей как место захоронения жертв политических репрессий.



