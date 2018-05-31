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Главу МИД Греции обвинили в госизмене

Министра иностранных дел Греции Никоса Коциаса обвиняют в государственной измене в связи с его переговорами с Республикой Македония по изменению ее названия. Об этом в четверг, 31 мая, сообщает Еkathimerini.

Отмечается, что иск в суд подала греческая Федерация македонских культурных ассоциаций. Он выражает чувства "гнева" и "измены" по поводу того, что "господин Коциас отдал наше имя", передает "Корреспондент".

Такой шаг сделан в ответ на сообщения о том, что наиболее вероятным названием Македонии, которое позволит решить спор с Грецией и разблокировать вступление страны в НАТО, является Республика Северная Македония. Организация выступает против какого-либо упоминания названия "Македония" после переименования государства.

"Мы, коренные, истинные македонцы вынуждены прибегнуть к суду в поисках защиты от исторически невежественной и потенциально опасной сдачи соседнему государству славяно-албанцев", - говорится в жалобе.

Ранее сообщалось, что Македония готова к переименованию ради вступления в НАТО.

Как сообщалось, в Греции протестовали против нового вероятного названия Македонии.

После распада Югославии Македония получила независимость под названием Респубика Македония. По настоянию Греции в ООН страна была принята как бывшая югославская республика Македония.

Афины считают, что с настоящим названием Македония сохраняет за собой право претендовать на греческую провинцию, имеющую такое же название. В связи с этим Греция блокирует вступление Македонии в Евросоюз и НАТО.

Новое название Македонии отсылает к Илинденскому восстанию против Османской империи 1903 года, которое началось 2 августа в Ильин день. Сейчас это главный праздник в Македонии.

Окончательно новое название Македонии будет определено на референдуме.

21:23 31/05/2018






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