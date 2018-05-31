За один день журналист Константин Жуковский получил 4 протокола
В отношении гомельского журналиста Константина Жуковского составили сразу несколько протоколов – все за профессиональную деятельность.
Лоевский РУВД прислал два документа о том, что возбуждено административное дело. По крайней мере из одной из них следует, что Жуковского хотят наказать за видеоматериалы, вошедшие в выпуск новостей на «Белсате» о пьяном милиционере.
Еще два протокола пришли из Кармы. Вероятно что оба дела касаются «деревенского армагеддона» – истории о том, как на молочно-товарной ферме совхоза-комбината «Сож» на Гомельщине происходит массовый падеж скота, передает "Белсат".
21:19 31/05/2018
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