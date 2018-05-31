В военном параде в Минске впервые поучаствуют женщины
В военном параде в Минске 3 июля впервые поучаствуют женщины-военнослужащие.
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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси. Женщины (вероятно, несколько десятков человек) будут в составе сводных парадных расчетов в пешей колонне, которая в целом насчитывает более 3 тысяч человек. 31 мая тренировки участников парада проходили на территории Минской военной комендатуры.
В составе механизированной колонны насчитывается более 250 единиц боевой техники. Также в параде примет участие авиация. Ожидается, что в Минск приедут российские военные.
21:11 31/05/2018
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