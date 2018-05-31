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Макей и Могерини обсудили строительство Белорусской АЭС и права человека

31 мая в Брюсселе состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС, вице-президента Еврокомиссии Федерики Могерини.

Как информирует пресс-служба Представительства Евросоюза в нашей стране, Макей и Могерини обсудили сотрудничество Беларуси и Евросоюза, в том числе в рамках "Восточного партнерства", а также "близкое к завершающему положение дел насчет переговоров по новым, индивидуально разработанным приоритетам партнерства". Стороны договорились об ускорении переговоров по приоритетам партнерства Беларуси и ЕС.

На встрече обсуждалась тема прав человека и основных свобод. Федерика Могерини  подчеркнула, что "реальные шаги Беларуси в направлении обеспечения всеобщих прав человека... являются ключевыми для формирования будущих отношений". В этом плане упоминалось и применение смертной казни в нашей стране, которое продолжается, несмотря на призывы ввести мораторий. От этого в определенной степени будет зависеть и перспектива получения от ЕС финансовой помощи. Интересно, что в сообщении БЕЛТА о встрече тема прав человека и смертной казни отсутствует.

В Брюсселе обсуждалось и строительство Белорусской АЭС в Островецком районе, возле границы с Литвой. Речь шла о "необходимости полной прозрачности и сотрудничества в вопросах ядерной безопасности".

Могерини отметила, что ЕС "привержен обеспечению стабильного, демократического и процветающего будущего Беларуси в пользу ее народа и будет продолжать работать со всеми заинтересованными сторонами для достижения этой цели". Евросоюз начинает общенациональную коммуникационную кампанию, в ходе которой будет сосредотачивать внимание на положительных результатах сотрудничества ЕС и нашей страны.

19:22 31/05/2018






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