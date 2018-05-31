Бабченко объяснил, почему согласился сотрудничать с СБУ

Российский журналист Аркадий Бабченко объяснил свое согласие на участие в спецоперации СБУ тем, что он поверил сотрудникам спецслужбы. Об этом он сказал в сегодняшнем интервью журналистам.





На вопрос, что его убедило в необходимости участвовать в этой операции, и были ли предоставлены ему убедительные доказательства готовящегося покушения, Бабченко ответил "Я поверил".





По словам журналиста, ему показывали некие оперативные материалы, также его впечатлили масштабы подготовки и профессионализм СБУ.





"Вы меня спрашиваете, есть ли у меня какие-то доказательства, что это не провокация СБУ? Нет у меня таких доказательств", - сказал Бабченко.









Вместе с тем, он не смог ответить на вопрос, зачем нужна была эта инсценировка, если СБУ уже была известна личность предполагаемого организатора. "Я не знаю, зачем. Это вопрос к СБУ", - сказал журналист.





Свое согласие на участие в спецоперации он объяснил тем, что "захотелось вскрыть все это дело, и чтобы эти люди были взяты, и было доказательство все-таки".



