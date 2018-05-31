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Бабченко объяснил, почему согласился сотрудничать с СБУ

Вместе с тем, он не смог ответить на вопрос, зачем нужна была инсценировка, если СБУ уже была известна личность предполагаемого организатора.

Российский журналист Аркадий Бабченко объяснил свое согласие на участие в спецоперации СБУ тем, что он поверил сотрудникам спецслужбы. Об этом он сказал в сегодняшнем интервью журналистам.

На вопрос, что его убедило в необходимости участвовать в этой операции, и были ли предоставлены ему убедительные доказательства готовящегося покушения, Бабченко ответил "Я поверил".

По словам журналиста, ему показывали некие оперативные материалы, также его впечатлили масштабы подготовки и профессионализм СБУ.

"Вы меня спрашиваете, есть ли у меня какие-то доказательства, что это не провокация СБУ? Нет у меня таких доказательств", - сказал Бабченко.


Вместе с тем, он не смог ответить на вопрос, зачем нужна была эта инсценировка, если СБУ уже была известна личность предполагаемого организатора. "Я не знаю, зачем. Это вопрос к СБУ", - сказал журналист.

Свое согласие на участие в спецоперации он объяснил тем, что "захотелось вскрыть все это дело, и чтобы эти люди были взяты, и было доказательство все-таки".

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу. Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ. Глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение на Бабченко заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на инсценировку. Вероятного организатора убийства задержали в Киеве.

Источник: news.liga.net
18:54 31/05/2018






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