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Макей во время визита в Бельгию обсудит развитие сотрудничества с Евросоюзом

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, находящийся сейчас с рабочим визитом в Брюсселе, обсудит развитие сотрудничества с Евросоюзом, сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Отвечая на вопрос ОНТ, Владимир Макей уточнил, что это ответный двусторонний визит по приглашению заместителя премьер-министра — министра иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерса, побывавшего в Беларуси в марте минувшего года. Завтра состоятся переговоры с ним.

Основное внимание будет уделено проектам и инициативам, которые сейчас рассматриваются. Они придадут новый импульс торгово-экономическому сотрудничеству. Имеется в виду более широкий выход для нашей страны на европейский рынок, а для Бельгии — на евразийский. 

Впрочем, также планируется провести встречи с руководителями органов ЕС, чтобы обсудить текущее состояние нашего диалога с Европейским союзом и его перспективы. «Намерены также обсудить взаимоприемлемые формулировки и решения по тем документам, проектам и инициативам, которые находятся сейчас на рассмотрении обеих сторон», — сказал министр иностранных дел. 

Говоря о сотрудничестве с Бельгией, Владимир Макей отметил, что товарооборот с этой страной составляет около 370 миллионов долларов. «Это хорошая цифра. Причем почти половина — это наш экспорт. Но, с нашей точки зрения, это не предел», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

18:41 31/05/2018






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