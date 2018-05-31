Отвечая на вопрос ОНТ , Владимир Макей уточнил, что это ответный двусторонний визит по приглашению заместителя премьер-министра — министра иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерса, побывавшего в Беларуси в марте минувшего года. Завтра состоятся переговоры с ним.





Основное внимание будет уделено проектам и инициативам, которые сейчас рассматриваются. Они придадут новый импульс торгово-экономическому сотрудничеству. Имеется в виду более широкий выход для нашей страны на европейский рынок, а для Бельгии — на евразийский.





Впрочем, также планируется провести встречи с руководителями органов ЕС, чтобы обсудить текущее состояние нашего диалога с Европейским союзом и его перспективы. «Намерены также обсудить взаимоприемлемые формулировки и решения по тем документам, проектам и инициативам, которые находятся сейчас на рассмотрении обеих сторон», — сказал министр иностранных дел.





Говоря о сотрудничестве с Бельгией, Владимир Макей отметил, что товарооборот с этой страной составляет около 370 миллионов долларов. «Это хорошая цифра. Причем почти половина — это наш экспорт. Но, с нашей точки зрения, это не предел», — заявил глава внешнеполитического ведомства.