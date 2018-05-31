Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава), доктор политических наук Павел Усов по просьбе « Брестской газеты » прокомментировал информацию, которую в понедельник 28 мая со ссылкой на польский новостной портал Onet распространили российские и белорусские СМИ.





Напомним, речь идет о том, что Польша якобы хочет разместить на своей территории постоянную военную базу США, а правительство готово выделить на эти цели до 2 млрд долларов.





По словам эксперта, в Польше на сегодняшний день серьезно никто не рассматривает возможность размещения американской базы на ее территории.





«Это была, скажем так, исключительно инициатива сотрудников Министерства обороны при бывшем министре обороны, которого сменили в начале года. И они распространили среди различных центров принятия решений США аналитическую записку относительно того, что Польша готова инвестировать в развитие инфраструктуры для размещения здесь американских военнослужащих. Но это не является неким официальным предложением, или просьбой, или намерением нынешнего правительства. На сегодняшний день никто официально этот вопрос не рассматривает», — отметил эксперт.





Он обратил внимание на то, что опубликованная информация — это независимое расследование польских журналистов, которые «нашли доступ к этому, скажем так, докладу». А россияне, скорее всего, использовали эту информацию в качестве нагнетания обстановки.





«Понятно, что Польша заинтересована в расширении военного присутствия НАТО, и США в частности, потому что здесь уже и размещены около 4 000 натовских военных, и развернуты элементы американской системы ПРО. Польша является важным, ключевым элементом так называемого восточного «острия» НАТО. После событий в Украине военное присутствие НАТО здесь расширили. Но то, что появилось в СМИ, — это, конечно же, спекуляция, основанная на этом «тайном» докладе. К реальности он не имеет отношения», — считает Павел Усов.





К тому же, по его мнению, реализация подобного проекта была бы крайне обременительной для Польши в финансовом плане.





«Все вопросы, связанные с размещением американской ПРО, оправдывались в том числе тем, что это даст дополнительные рабочие места и принесет как раз таки американские инвестиции в Польшу, а не она будет дополнительно содержать и оплачивать эти кадры. Т. е. тут был вопрос не только безопасности, но и финансовой выгоды. А здесь мы имеем дело как раз с растратами средств. С учетом того, что сейч реализуется ряд социальных программ, выбросить 2 млрд ради такого проекта, думаю, не готовы даже радикальные противники России, и правительство в том числе», — высказался эксперт.





По его словам, серьезную оценку этой информации в польских медиа никто не дает и сенсационного скандала, как это раздули российские СМИ, в Польше нет.









Политолог считает, что Россия вполне могла использовать информацию о гипотетической возможности усиления американского присутствия в регионе, чтобы усилить давление на Беларусь.





Ранее российское Министерство обороны неоднократно заявляло, что в случае появления на территории Польши систем ПРО разместит в Беларуси системы «Искандер». И Лукашенко даже был готов к тому, чтобы принять эти системы и сказать таким образом, что он является союзником.





«В этом случае Беларусь будет заложником ситуации. Этого исключать нельзя, и, скорее всего, так оно и будет. Учения «Запад — 2017» это показали. Хотя в свою очередь эти учения способствуют тому, что страны, которые граничат с Беларусью, стремятся к наращиванию собственного военного потенциала, потому что они не уверены в том, что Беларусь будет сохранять условный суверенитет, условный нейтралитет», — считает эксперт.





При всей привязанности к России и братской любви Минск рассматривает любое ее военное присутствие на территории Беларуси как потенциальную угрозу. Тем более что именно сопротивление появлению российской базы дает несколько козырей белорусскому руководству в игре с Западом.





«Как только на территории Беларуси появится российская военная база, у Запада пропадут иллюзии относительно того, что Беларусь — независимое, нейтральное государство. На Западе сегодня верят, что Беларусь и Лукашенко пытаются каким-то образом дистанцироваться от Москвы, и готовы поддерживать все эти инициативы, рассматривать какие-то инвестиционные возможности. Это все элементы игры.





Конечно же, размещение военной базы эту игру разрушит и создаст условия, при которых Минск тотально будет в руках Москвы. И именно Кремль будет решать судьбу Беларуси и будущее Лукашенко и его семьи. Поэтому Лукашенко стремится пока что сохранять какое-то пространство, возможность для игры между Западом и Россией, и пока, как мы видим, это ему удается», — говорит Усов.





По его мнению, российская военная база на территории Беларуси появится только в том случае, когда у Минска закончатся все экономические ресурсы, чтобы поддерживать существующую систему.





«Только в самом крайнем случае есть вариант, что Минск пойдет на размещение военной базы с условием хоть какой-то финансовой компенсации. На сегодняшний день не в интересах Минска, чтобы база здесь появилась», — заключил эксперт.