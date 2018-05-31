Суд в Киеве назвал имя организатора покушения на Бабченко
Организатора покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, который раньше упоминался только как гражданин Г., зовут Герман Б.Л.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Шевченковского районного суда Киева.
"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Б.Л. – подозреваемого по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (подозреваемого в организации приготовления к террористическому акту, то есть применении оружия с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека)", - цитирует сообщение obozrevatel.com
Напомним, о якобы убийстве Бабченко стало известно ночью 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он "умер" в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала "фоторобот" предполагаемого убийцы.
Однако 30 мая на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак сообщил, что все это было инсценировкой и речь идет о спецоперации СБУ по поимке заказчика убийства журналиста.
Сам Бабченко попросил прощения у родных, друзей и коллег, что вынужден был участвовать в этой инсценировке.
16:36 31/05/2018
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