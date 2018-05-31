Сергей Стрибульский, Виктор Мороз, Виктор Данилов и Андрей Дундуков требуют у Министерства финансов компенсировать моральный ущерб, причиненный в результате незаконного задержания, привлечения их в качестве обвиняемых, содержания под стражей, а также применения подписки о невыезде и надлежащем поведении, передает spring96.org





Ранее 4 апреля суд Московского района Минска отказал бывшим фигурантам громкого дела в коллективном иске. Суд тогда поддержал позицию прокурора, который говорил, что перед тем, как требовать денежную компенсацию, необходимо доказать незаконность действий КГБ и Следственного комитета в отношении истцов. А этого, по мнению прокурора и суда, сделано не было. Но истцы не согласились с таким решением и решили обжаловать его.





В Мингорсуде дело рассматривала коллегия судей, председатель - судья Инна Угнивенко. Заседание началось в 11.00.





После ознакомления судей с материалами дела, выступили адвокаты истцов. Они считают, что если уголовное дело против парней закрыто и обвинения, предъявленные им, признаны незаконными, то, следуя из обычной логики, это автоматически является основанием для признания незаконными и действий органов, которые вели процесс.





Адвокаты напомнили, что суд Московского района не привел никаких доказательств того, почему принятые меры процессуального принуждения были обоснованы, а также не указал нормы права, на которых основывал свое решение. Более того, он посчитал, что истцы должны были сами представить доказательства незаконности обвинений, задержания и мер пресечения, чего они, по мнению суда, не сделали.





"Истцам достаточно представить только факт прекращения уголовного преследования и закрытия дела. Сам этот факт является основанием для того, чтобы признать действия в отношении них незаконными", - отметила адвокат Виктора Мороза и Сергея Стрибульскую во время своего выступления.





Адвокаты рассказали суду о нарушении прав истцов во время задержания и содержания под стражей, об унижения чести и достоинства из-за лживой информации в государственных СМИ и о негативных последствиях уголовного преследования. Также они передали судьям исследования решений по подобным судебным делам, которые касались компенсации морального вреда.





Однако и Минский городской суд не прислушался к аргументам истцов и адвокатов. Судьи не увидели оснований для отмены решения районного суда и оставили его без изменений. Тем самым еще раз показав, что в данном деле работает принцип "презумпции невиновности КГБ".





Сейчас Сергей Стрибульский, Виктор Мороз, Андрей Дундуков и Виктор Данилов могут обжаловать судебное решение в Верховном суде, а также обратиться в Комитет по правам человека ООН.





Уголовное дело по ч.3 ст.293 УК было возбуждено КГБ накануне акции 25 марта 2017 года. В рамках него были задержаны более 30 человек, которые содержались в следственных изоляторах КГБ и МВД, постепенно часть из них была освобождена из-под стражи и уголовное преследование против них было прекращено, а 16-ти фигурантам было предъявлено дополнительное обвинение по статье 287 УК.









На момент, когда за решеткой оставались 14 фигурантов дела, СК сообщил, что принял к производству дело о создании незаконного вооруженного формирования, а уголовное преследование тех же лиц на основании ч.3 ст.293 УК КГБ прекратил.





После появления информации о пытках в СИЗО КГБ правозащитные организации Беларуси потребовали освобождения из-под стражи всех фигурантов этого уголовного дела.





27 - 30 июня, в связи с изменением меры пресечения на подписку о невыезде, из-под стражи были освобождены все 14 обвиняемых по уголовному делу об организации незаконного вооруженного формирования, которые оставались в следственных изоляторах.





27 ноября Следственный комитет прекратил уголовное преследование всех фигурантов дела по ст. 287 УК РБ.