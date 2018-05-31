Журналист Шовкошитный: "Убийца" Бабченко – мой друг

Российского журналиста Аркадия Бабченко не убили потому, что организаторы покушения наняли для этого человека, который сообщил о происходящем в Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом в Facebook заявил украинский журналист Родион Шовкошитный, передает gordonua.com





"Убийца" Бабченко – мой друг. Собственно, то, что он пошел в СБУ, – это и есть та великая победа, у которой сегодня было так много родителей. К этому моменту никто ничего и не знал. Если бы на его месте оказался другой кто-то, тогда к Аркадию пришел бы реальный убийца. И там уже – как карта легла бы", – написал он.





По словам Шовкошитного, посвященный Бабченко брифинг в СБУ "был похож на какое-то ток-шоу [телеканала] СТБ".





"Худшим в этой истории был даже не [нардеп от "Народного фронта" Антон] Геращенко, который п...зданул о хлебе и убийце за дверью в коридоре, что вообще не вязалось с версией жены и фото с трупом в центре комнаты (шутки шутками, но если бы из-за этого убили бы исполнителя на следующий день...). Хуже блогера Антона был только Лол. Такой примитивный и кугутский пафос, на котором Юра (генпрокурор Юрий Луценко. – "ГОРДОН") сегодня выполз на брифинг и х...ярил своих оппонентов и зрадофилов (которые хоть и не сознательно, но помогли конторе с правдоподобным освещением), испортил все. По лицу [главы СБУ Василия] Грицака хорошо было видно, что он считает секунды, когда тот заткнется", – считает украинский журналист.





Он порекомендовал Бабченко "сменить место жительства и не вести такой беспечный образ жизни".





"Он, видимо, до конца еще не понял, что его спасло стечение обстоятельств. И безграничное уважение оперу, который вел дело. А, и это. Россияне, которые у нас здесь живут. Осторожно. Там список большой", – отметил Шовкошитный.









Напомним, 29 мая 2018 года появилась информация, что в работавшего в Киеве российского журналиста Бабченко стреляли в подъезде его дома. Он якобы умер в машине "скорой". В полиции сообщили, что убийца журналиста – высокопрофессиональный киллер.





За несколько часов до своей "гибели" журналист написал в Facebook, что 29 мая для него – второй день рождения, так как в этот день его не взял в вертолет из-за перегруза генерал Сергей Кульчицкий.





В качестве основной версии убийства правоохранители рассматривали профессиональную деятельность Бабченко. По факту преступления полиция Киева открыла уголовное производство.





Накануне стало известно, что убийство было инсценировкой в рамках спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ).





В СБУ заявили, что для покушения на Бабченко спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины и заплатили ему $40 тыс.





Бабченко извинился за участие в инценировке перед друзьями, коллегами и женой.