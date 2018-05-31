Лукашенко заменил главного армейского идеолога

Соответствующие указы он подписал по завершении совещания, на котором рассматривались итоги проверки в белорусской армии, передает БелТА





Александр Вольфович, который ранее занимал должность командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил, назначен первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил.





Командующим войсками Северо-западного оперативного командования стал Андрей Жук. До настоящего времени он занимал должность заместителя командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил.





В свою очередь заместителем командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил назначен Игорь Демиденко, ранее возглавлявший информационно-аналитическое управление Генштаба.





Леонид Касинский назначен помощником министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах - начальником главного управления идеологической работы Министерства обороны.





До этого назначения 46-летний полковник Красинский был первым заместителем начальника главного управления идеологической работы Минобороны - начальником управления морально-психологического обеспечения главного управления идеологической работы Министерства обороны.





До сегодняшнего дня главным армейским идеологом был генерал-майор Александр Гура, которому на днях исполнилось 60 лет. За иделогию в армии он отвечал с 2005 года. С учетом скандалов последнего времени на почве дедовщины в армии, видимо, с работой генерал не справился, а его 60-летие стало хорошим поводом для отставки.





Александр Гура





Кстати, на сайте Минобороны он все еще главный идеолог. Похоже, "перетрахивание" кадров оказалось неожиданным для военного ведомства.











