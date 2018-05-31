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Лукашенко заменил главного армейского идеолога

Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве Вооруженных Сил.

Лукашенко заменил главного армейского идеолога
Леонид Касинский
Соответствующие указы он подписал по завершении совещания, на котором рассматривались итоги проверки в белорусской армии, передает БелТА.

Александр Вольфович, который ранее занимал должность командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил, назначен первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил.

Командующим войсками Северо-западного оперативного командования стал Андрей Жук. До настоящего времени он занимал должность заместителя командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил.

В свою очередь заместителем командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил назначен Игорь Демиденко, ранее возглавлявший информационно-аналитическое управление Генштаба.

Леонид Касинский назначен помощником министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах - начальником главного управления идеологической работы Министерства обороны. 

До этого назначения 46-летний полковник Красинский был первым заместителем начальника главного управления идеологической работы Минобороны - начальником управления морально-психологического обеспечения главного управления идеологической работы Министерства обороны. 

До сегодняшнего дня главным армейским идеологом был генерал-майор Александр Гура, которому на днях исполнилось 60 лет. За иделогию в армии он отвечал с 2005 года. С учетом скандалов последнего времени на почве дедовщины в армии, видимо, с работой генерал не справился, а его 60-летие стало хорошим поводом для отставки. 

Александр Гура

Кстати, на сайте Минобороны он все еще главный идеолог. Похоже, "перетрахивание" кадров оказалось неожиданным для военного ведомства.




"Белорусский партизан"
15:07 31/05/2018






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