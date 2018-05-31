Лукашенко о расходах на армию: Будем тратить столько, сколько нужно

"В содержание и перевооружение армии мы вкладываем существенные средства. Войска оснащаются современными видами боевой техники, экипировкой и средствами управления. Беларусь не собирается втягиваться в гонку вооружений, а тем более попусту бряцать оружием.





Однако складывающаяся военно-политическая обстановка не позволяет в настоящее время выстраивать другие пропорции финансирования государственных расходов. И впредь на нашу безопасность тратить будем столько, сколько нужно. Кормить надо своих солдат", - заявил он.





При этом Лукашенко обратил внимание, что вкладываемые в армию деньги должны давать реальный рост боевых возможностей Вооруженных Сил и повышать обороноспособность Беларуси.





"Недопустимо, чтобы дорогостоящее оружие использовалось не в полную силу, а тем более приходило в негодность из-за непрофессионализма отдельных командиров. Задача стоит не просто сохранить или увеличить военный потенциал нашей армии, но и рационально его применять, - заявил он. - Речь идет не только о военных расходах.





Одними из ключевых элементов боеспособности являются готовность к отмобилизованию и обученность войск, особенно офицеров. Вообще без солдата, офицера, генерала никакое оружие никакой армии не поможет. Любым оружием надо уметь пользоваться".





По словам Лукашенко, именно на эти аспекты он потребовал обратить внимание при проверке Вооруженных Сил.





"Мне доложили об итогах этой проверки. Вскрыто множество различных недостатков. И почти все они абсолютно субъективного характера. Речь идет о формализме, безалаберности и банальной неорганизованности, что для нас крайне неприемлемо и недопустимо. Мы не настолько богаты, чтобы подобным образом нести службу в Вооруженных Силах и распоряжаться тем имуществом, которое мы имеем", - подчеркнул он.









"Дело не в том, что только мое требование такое жесткое по отношению к вам. Вы знаете, что расслабляться нам нельзя. Потому что подобное расслабление превращается в головотяпство и безответственность, а оно потом дорого обходится государству и народу. Не дай бог, военное время.





Вы знаете, что было в годы Великой Отечественной войны. Сегодня мы уже многое знаем, почему, пусть даже очень вооруженная, фашистская армия в течение двух месяцев, а то и меньше, прошла через всю Беларусь.



