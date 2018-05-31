"Как здоровье товарища Путина?" — спросил Ким Чен Ын. Лавров заверил его, что "здоровье прекрасное", передает vesti.ru





Министр добавил, что глава российского государства очень ценит "добрые слова", которые Ким высказал по случаю избрания Путина на новый президентский срок.





Путин передал северокорейскому лидеру "самые теплые приветы" и наилучшие пожелания в начинаниях, инициированных в настоящее время на Корейском полуострове.









Лавров также подарил лидеру КНДР шкатулку с палехской лаковой миниатюрой. "Надеюсь, вам понравится. Вот ключик, можно запирать секретные вещи", — сказал Лавров Ким Чен Ыну.