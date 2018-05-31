The Times: Шоу Путина продолжается

Когда в прошлом месяце Соединенные Штаты усилили санкции против России в ответ на «враждебные действия» Москвы за рубежом, эффект оказался незамедлительным. Акции компаний, принадлежащих близким к Кремлю олигархам, упали, пострадал курс рубля. Однако критики уже начали задавать вопросы о том, дают ли санкции результат.





Россия не напугана. Напротив, она чувствует уверенность в себе. В последние дни президент Путин провел переговоры с руководителями Германии, Франции и Японии. Капитаны бизнеса из крупных западных компаний, таких как «Бритиш Петролеум» и «Роял Датч Шелл», на прошлой неделе приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме.





А через несколько недель Россия будет проводить чемпионат мира по футболу, который станет самым важным спортивным событием в стране после Олимпийских игр 1980 года, которые почти 40 лет назад бойкотировали многие страны во главе с США (прим. БП: в 2014 году в России прошла зимняя Олимпиада).





Российская экономика кажется прочной, но в ней отсутствуют тенденции роста. В 2015 и 2016 годах страна столкнулась с экономическим спадом, когда против нее были введены санкции за вторжение в Крым, и произошло падение нефтяных цен. Но сейчас зарплаты в стране увеличиваются, а в прошлом месяце вырос объем розничных продаж.





Это, в свою очередь, меняет характер оценок. Как отмечает аналитическая компания «Кэпитал Экономикс», «ужесточение американских санкций и падение рубля в начале апреля пока практически никак не отразились на реальной экономике».





Джеймс Никси (James Nixey), возглавляющий российскую программу в Королевском институте международных отношений Чатем-хаус, сказал: «Цель состоит не в том, чтобы искалечить российскую экономику. Цель в том, чтобы подать сигнал, наказать Россию и ограничить ее пространство для маневра. В целом считается, что санкции не очень сильно ослабят российскую экономику».





Главный экономист инвестиционного банка «Ренессанс Капитал» Чарли Робертсон (Charlie Robertson) пошел еще дальше, заявив:





«Сейчас рост в России составляет два процента, а количество трудоспособного населения сокращается на один процент в год. Таким образом, реальный рост в расчете на человека составляет около трех процентов. Это довольно неплохо». На самом деле, изменения в ВВП в несколько процентных пунктов — это не лучший способ судить об экономике России. «Население сокращается, поэтому работа есть у всех. Недовольной молодежи в стране не очень много».





Возобновление роста вопреки санкциям указывает еще и на то, в чем и без того уверено большинство аналитиков: не санкции 2014 года стали главной причиной последовавшей рецессии. «Основная часть проблем в российской экономике связана с резким падением нефтяных цен», — сказал Робертсон. Сегодня, когда нефть подбирается к 80 долларам за баррель, ситуация вызывает оптимизм.





Поступления в российский бюджет от нефтяных и газовых доходов составляют почти 40%, говорит Екатерина Филиппенко, работающая в консалтинговой фирме «Вуд Макензи» (Wood Mackenzie). «Министерство финансов рассчитывало, что дефицит бюджета в 2018 году составит 1,3% ВВП, отталкиваясь при этом от цены 40 долларов за нефть марки Уралс (Urals). Но в последние месяцы цена на нефть поднимается все выше, и есть немало шансов на то, что России удастся сбалансировать бюджет или даже получить небольшой профицит».





Падение рубля тоже пошло на пользу. Затраты, которые несут российские сырьевые компании, в основном рассчитываются в рублях, а доходы они получают в долларах. Это помогает защитить прибыли. «Сейчас правительство пытается обеспечить стабильность рубля (и не допустить его укрепления), несмотря на рост нефтяных цен. Цены на нефть в рублевом выражении рекордно высоки. Это выгодно для бюджета, который сегодня в весьма неплохом состоянии», — сказала Филиппенко.





Конечно, нанести ущерб российской экономике — это далеко не единственная цель санкций. Председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил на прошлой неделе, что усиление санкций может сократить рост ВВП примерно на 0,5 процентных пункта, в то время как прежде это показатель был равен 0,2-0,3 процентных пункта.





По словам Никси, этим невозможно в полной мере объяснить нехватку иностранных инвестиций. «Нельзя доказать противное, — сказал он. — Западные компании все чаще боятся вести дела с Россией. Эти цифры не сказываются на банковском балансе и на финансовых отчетах».





Очень важно то, что последние санкции были направлены конкретно против близких к Кремлю олигархов, таких как Олег Дерипаска. И здесь эффект более заметен. Так, на прошлой неделе Дерипаска вышел из состава правления алюминиевой компании «Русал» в попытке помочь ей ослабить санкционную удавку.





«Если надавить на людей из ближнего и дальнего окружения Путина, можно сократить их доходы и прибыли, лишить их возможности ездить за границу и путешествовать на шикарных яхтах, — сказал Никси. — Не только Путин контролирует их, но и они сами поддерживают Путина. А если в их среде возникнет недовольство, потому что их из-за внешней политики президента отрезали от денег, то это станет рычагом воздействия на Путина».





Однако многие весьма скептически относятся к мысли о том, что это окажет желаемое влияние на Кремль. Аналитик из консалтинговой компании «Вериск Мейплкрофт» (Verisk Maplecroft) Дара Макдауэлл (Daragh McDowell) сказал, что существует неверное представление о соотношении сил:





«У Дерипаски есть доступ и контроль над энергетической компанией En+, над „Русалом" и над всеми этими активами, но в остальном он очень похож на феодала. Он получает доступ к своим деньгам с молчаливого согласия Кремля».





Олигархи сохраняют свои состояния на том условии, что время от времени их могут попросить оказать услугу государству. И они сделают это, причем с радостью, так как иначе власти начнут пристально изучать их налоговые декларации.





Санкции против таких людей как Дерипаска еще больше сближают их с Путиным, сказал Макдауэл. «Теперь они не могут хранить деньги в долларах в офшорах, все их деньги в российских банках. А если им закрыт путь в ЕС и в США, то они не в силах скрыться от российского правосудия».





Привели ли санкции к тому, что русские сегодня готовы уйти из Крыма? Нет. Дестабилизировали ли они серьезным образом Кремль и путинскую власть? Вряд ли.





С этим согласен Никси. Если говорить о Крыме, который стал одной из заявленных причин для введения санкций, то «надежда на то, что русские откажутся от него, является несбыточной. Скорее всего, санкции будут сохранены на среднесрочную перспективу, пока в России не произойдет существенное изменение позиций в результате смены власти, возможно, после смены поколений. Это хроническая проблема, и нас ждет длительная конфронтация».









ФИФА забрасывает сети в поисках новых спонсоров





Были времена, когда транснациональные компании вставали в очередь, чтобы стать спонсорами чемпионата мира по футболу. Однако охвативший ФИФА коррупционный скандал привел к серьезным последствиям, устранить которые весьма непросто.





Такие компании как «Джонсон и Джонсон», «Сони», «Континентал» и «Кастрол» отказались продлевать контракты, поскольку их торговые марки оказались запятнаны. Некоторые фирмы, такие как «Адидас» и «Кока-Кола», все еще присутствуют на этом рынке, однако ФИФА для заполнения брешей вынуждена обращаться к компаниям, связанным с государством, таким как российский «Газпром», «Катарские авиалинии» и китайский конгломерат «Ванда».





Говорят, что ФИФА требует 150 миллионов долларов за четырехлетний спонсорский пакет верхнего эшелона и 100 миллионов долларов за пакет второго уровня, которые связаны конкретно с чемпионатом мира.





Патрик Налли (Patrick Nally), сделавший в 1978 году «Кока-Колу» спонсором ФИФА, сказал, что бренд чемпионата мира потерял свой блеск.





Трудно понять, что в коммерческом плане могут получить от такого спонсорства «Ванда» или «Газпром». Ни «Ванда», называющая себя самым крупным в мире частным застройщиком, ни «Газпром» не ждут существенного роста продаж от демонстрации на стадионах своих логотипов. Их участие носит в большей степени политический характер.





«Газпром» заполнил вакуум в России, государственные «Катарские авиалинии» предлагают себя в качестве перевозчика на ЧМ-2022, который состоится у них в стране, а «Ванда» как-то связана со стремлением председателя Си Цзиньпина развивать китайский футбол.