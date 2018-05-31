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Миноблиспоком: ресторан в Куропатах завтра не откроется

Активисты и защитники Куропат пришли 31 мая в Миноблиспоком, чтобы передать властям требования не допустить открытия ресторана возле урочища Куропаты.

Пару дней назад стало известно, что возле места массовых расстрелов в Куропатах откроется ресторан. Люди возмущены тем, что местные власти разрешили рядом с кладбищем построить развлекательное учреждение. Официально ресторан начинает работать с 1 июня.

«Мы требуем от властей, чтобы был создан музей коммунистических репрессий как раз на базе имущества этого объекта. Я думаю, что это абсолютно справедливые требования, которые поддержит белорусское общество», – считает Вячеслав Сивчик из движения солидарности «Разам».

Анна Шапутько, Вячеслав Сивчик, Нина Багинская, Ольга Николайчик и Дмитрий Захаревич пришли 31 мая в Миноблисполком. Потом они пойдут в Министерство культуры с теми же требованиями – не допустить открытия увеселительного заведения.


Представитель Миноблисполкома сказала защитникам, что принять их лично сегодня не может, так как такие приемы проходят раз в квартал. При этом отметила, что тема имеет сильный резонанс. Активисты оставили письменное заявление, встреча состоится позже.

Заместитель начальника Управления торговли и услуг Миноблисполкома Ирина Иванович рассказала, что состоялась встреча властей с инвестором и собственником ресторана. Также она сообщила, что с «с вероятностью 99%» открытия 1 июня не будет.

Несмотря на это, план действий активистов остается прежний. «Цель не перенести открытие, а вообще отменить», - сказала Ольга Николайчик.

Она таже сообщила, что теперь они идут в Министерство торговли, чтобы узнать о точном времени открытия ресторана. После чего посетят Министерство культуры.

Известно, что сегодня с 8 часов вечера и до утра активистка Ольга Николайчик будет дежурить возле «Креста страдания». Завтра в 11:00 у здания ресторана пройдет акция протеста и общая мобилизация защитников Куропат.

3 июня в 13 часов в урочище состоится разрешенный властями митинг КХП БНФ по случаю 30-летия открытия Куропат, передает belsat.eu

12:31 31/05/2018






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