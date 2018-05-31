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Лукашенко об армии: Хотел бы знать, с чем связан всплеск безобразий по неуставщине

Лукашенко обратил внимание, что в 2017 году зафиксирован значительный рост фактов неуставных взаимоотношений. И потребовал у военных объясниться.

"Хотел бы, чтобы мне доложили, с чем это связано. Это что, действительно такой всплеск безобразий по так называемой неуставщине, или должностные лица Минобороны и других компетентных госорганов повысили требовательность и начали все это учитывать?" — поставил вопрос Лукашенко во время совещания об итогах проверки Вооруженных Сил.

Вместе с тем, он напомнил, что было поручено изучить вопросы идеологической работы в связи с тем, что она непосредственным образом влияет и на воинскую дисциплину, сообщает пресс-служба президента.

"Докладывают, что в армии сохраняется устойчивая тенденция к сокращению количества правонарушений. Но они есть. По такому показателю, как коэффициент преступности, ситуация в Вооруженных Силах лучше, чем в целом по стране (неудивительно, как бы то ни было, все-таки в армии идет какой-то отбор). Относительно стабильно и состояние по коррупционным проявлениям. Сокращается количество преступлений, связанных с гибелью личного состава при исполнении служебных обязанностей", — отметил Лукашенко.

Вместе с тем он заметил, что не собирается сокращать расходы на финансирование армии.


"В содержание и перевооружение армии мы вкладываем существенные средства. Войска оснащаются современными видами боевой техники, экипировкой и средствами управления. Беларусь не собирается втягиваться в гонку вооружений, а тем более попусту бряцать оружием. Однако складывающаяся военно-политическая обстановка не позволяет в настоящее время выстраивать другие пропорции финансирования государственных расходов. И впредь на нашу безопасность тратить будем столько, сколько нужно", — цитирует Лукашенко gazetaby.com

12:12 31/05/2018






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