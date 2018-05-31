"Хотел бы, чтобы мне доложили, с чем это связано. Это что, действительно такой всплеск безобразий по так называемой неуставщине, или должностные лица Минобороны и других компетентных госорганов повысили требовательность и начали все это учитывать?" — поставил вопрос Лукашенко во время совещания об итогах проверки Вооруженных Сил.





Вместе с тем, он напомнил, что было поручено изучить вопросы идеологической работы в связи с тем, что она непосредственным образом влияет и на воинскую дисциплину, сообщает пресс-служба президента.





"Докладывают, что в армии сохраняется устойчивая тенденция к сокращению количества правонарушений. Но они есть. По такому показателю, как коэффициент преступности, ситуация в Вооруженных Силах лучше, чем в целом по стране (неудивительно, как бы то ни было, все-таки в армии идет какой-то отбор). Относительно стабильно и состояние по коррупционным проявлениям. Сокращается количество преступлений, связанных с гибелью личного состава при исполнении служебных обязанностей", — отметил Лукашенко.





Вместе с тем он заметил, что не собирается сокращать расходы на финансирование армии.







