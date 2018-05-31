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"Великолепная встреча": Трамп обсудил тюремную реформу с... Ким Кардашьян

Президент США Дональд Трамп провел встречу со звездой американских реалити-шоу, фотомоделью и актрисой Ким Кардашьян.

Об этом он написал в своем Twitter.


Несмотря на то, что темой, которая обсуждалась на встрече, была тюремная реформа, американский президент назвал встречу с моделью "великолепной".

"Сегодня у меня была великолепная встреча с Ким Кардашьян, поговорили о тюремной реформе и вынесении приговоров", — написал Трамп в Twitter.

Поводом для встречи Трампа и Кардашьян, как сообщали СМИ ранее, стал вопрос о помиловании 62-летней Элис-Мари Джонсон, отбывающей пожизненный срок за контрабанду наркотиков.

Источник: sputnik.by
12:02 31/05/2018






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