"Великолепная встреча": Трамп обсудил тюремную реформу с... Ким Кардашьян
Президент США Дональд Трамп провел встречу со звездой американских реалити-шоу, фотомоделью и актрисой Ким Кардашьян.
Об этом он написал в своем Twitter.
Несмотря на то, что темой, которая обсуждалась на встрече, была тюремная реформа, американский президент назвал встречу с моделью "великолепной".
"Сегодня у меня была великолепная встреча с Ким Кардашьян, поговорили о тюремной реформе и вынесении приговоров", — написал Трамп в Twitter.
Поводом для встречи Трампа и Кардашьян, как сообщали СМИ ранее, стал вопрос о помиловании 62-летней Элис-Мари Джонсон, отбывающей пожизненный срок за контрабанду наркотиков.
Источник: sputnik.by
12:02 31/05/2018
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