Об этом он написал в своем Twitter.









Несмотря на то, что темой, которая обсуждалась на встрече, была тюремная реформа, американский президент назвал встречу с моделью "великолепной".





"Сегодня у меня была великолепная встреча с Ким Кардашьян, поговорили о тюремной реформе и вынесении приговоров", — написал Трамп в Twitter.





Поводом для встречи Трампа и Кардашьян, как сообщали СМИ ранее, стал вопрос о помиловании 62-летней Элис-Мари Джонсон, отбывающей пожизненный срок за контрабанду наркотиков.