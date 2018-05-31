Муфтият Ингушетии отлучил главу республики от мусульманской общины

«Оценивая сложившуюся ситуацию, было выдвинуто предложение — отречь Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины республики, пока он не остановит свою дискриминацию по отношению к духовенству и не отчитается за средства, собранные на строительство мечети в г. Магас»,— говорится в сообщении ДЦМ в социальной сети «ВКонтакте».





Отлучение, объяснили в ДЦМ, подразумевает то, что мусульмане не будут участвовать в погребальных, свадебных и других мероприятиях Юнус-Бека Евкурова.





Как передает "Коммерсантъ" , ДЦМ заявляет, что Юнус-Бек Евкуров также пытался ликвидировать муфтият и незаконно применял админресурс для блокировки его деятельности, а также закрыл занимавшуюся «духовно-нравственным воспитанием» радиостанцию «Ангушт». «В последние три года работники муфтията и имамы притеснялись со стороны местных властей, — говорится в заявлении. — Последним проявлением дискриминации муфтията стал судебный процесс, прошедший 25 мая этого года, в котором суд вынес решение об изъятии у духовенства земли под строительство мечети в г. Магас».









В феврале Юнус-Бек Евкуров распорядился взять под контроль проповеди, с которыми в местных мечетях выступают богословы. Господин Евкуров считает, что это необходимо, чтобы не допустить «политизации проповеднической деятельности». В муфтияте Ингушетии заявили, что республиканские власти таким образом хотят оградить себя от критики, и пригрозили чиновникам шариатским судом.



