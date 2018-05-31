260 машин и 3 тысячи военных – во сколько обойдется парад в Минске?
Около 260 единиц боевой техники и 3 тыс. военнослужащих примут участие в праздничном параде в День Независимости в Минске.
Парад техники и пеших расчетов растянется на три километра. Об этом сообщил журналистам Владимир Кулажин, заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования.
Парад пройдет 3 июля у стелы «Минск – город-герой». Колонну техники возглавит танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85. Всего на парад в Минске выйдет 18 пеших расчетов и 23 расчета военной техники, передает БелТА.
Тренировки по подготовке к параду войск Минского гарнизона проходят на аэродроме Липки.
Накануне праздничного парада, в конце июня, у стелы пройдут две генеральные репетиции.
Сколько стоит военный парад в Минске?
В какую сумму обходится проведение праздничного парада, вопрос об этом в Минобороны Беларуси обычно не комментируют. Так, в отношении парада 2017 года в пресс-службе ведомства отметили, что финансирование осуществляется в пределах средств, выделенных Минобороны на текущее содержание Вооруженных сил.
В России СМИ на основе мониторинга госзакупок и сумм, которые озвучивали официальные лица, приводили данные о расходах на военные парады в Москве (около 4,5 млн долларов).
Предположительную стоимость на подготовку и проведение военного парада в Минске в 2017 году сообщали naviny.by на основе своих расчетов и предположений о минимальных затратах.
Вышло более 2,37 млн долларов (в том числе транспортировка военнослужащих — 1,4 млн, расходы на украшение города — 400 тыс., пошив праздничной военной формы — более 200 тыс., стоимость салюта — 45 тыс. долларов и т.д.)
Насколько корректны эти цифры – трудно судить, так как многие позиции по затратам не отражены на сайтах закупок и в других официальных источниках, пишет myfin.by
11:55 31/05/2018
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