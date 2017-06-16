Поротников: Беларуско-украинские отношения в красной зоне





Основания пока не до конца понятны (либо поставка ими продукции напрямую на оккупированные территории, либо из-за их подконтрольности лицам, в отношении которых Украиной ранее уже были введены ограничительные меры). Во всяком случае, речь идет о политически мотивированном решении, а не об ограничениях, в основе которых лежат экономические соображения. И для беларуско-украинских отношений это плохой знак.





Украина находится на «низком старте» президентской и парламентской кампаний, которые должны состояться уже в следующем году. С учетом массы внутренних проблем можно ожидать, что политики, представляющие власть, попробуют мобилизовать электорат за счет внешней повестки дня. В первую очередь – идущей уже пятый год войны с Россией. И это опять плохая новость для официального Минска, который в Украине всё чаще именуют «союзник страны-агрессора».





В течение довольно значительного времени в украинских элитах накапливается раздражение в отношении беларуских властей. Факторов много: военное сотрудничество с Россией, голосование против украинских резолюций в ООН, похищение на территории нашей страны российскими спецслужбами Павла Гриба.





На кулуарном уровне политика беларуских властей характеризуется как двуличная, направленная против интересов Украины. Претензии украинской стороны понятны и не лишены оснований. Но в то же время в Киеве игнорируют тот факт, что беларуские власти и не обязаны вести проукраинскую политику: у официального Минска есть свои интересы и свои ограничители.





Но не политикой единой живы беларуско-украинские отношения. А в первую очередь – двусторонними торгово-экономическими отношениями. Для Беларуси Украина – экспортный рынок №2 с долей в 11,5% за минувший год.





На многих секторах рынка южной соседки беларуская продукция занимает доминирующее положение. К неудовольствию части местных бизнес-кругов. Которые хотели бы убрать беларуских конкурентов с украинского рынка. И предстоящая избирательная кампания, помноженная на проблемные вопросы двусторонних политических отношений, может такую возможность предоставить.





Очевидно, продолжится обычная для Украины смычка политиков и бизнес-кругов в ходе предстоящей электоральной кампании. И частью это кампании может стать жесткая критика официального Минска. А скорее всего, не только критика, но конкретные шаги украинских властей против беларуских «коллег».





И в этом плане решение о введении санкций против 2-х беларуских предприятий может быть только первой ласточкой. Тем более, что над двусторонними отношениями довлеет неразрешенный шпионский скандал.





Напомним, что 16.06.2017 в Украине по обвинению в шпионаже был задержан гражданин Беларуси Юрий Политика. 25.10.2017 в Минске по аналогичному обвинению был задержан гражданин Украины Павел Шаройко, осужденный недавно Верховным судом Беларуси к 8-летнему заключению.









С точки зрения пиара, в настоящее время П. Шаройко в беларуской тюрьме многим в Украине более полезен, чем на свободе. Можно ожидать, что за его освобождение развернется шумная медийная кампания, которая будет сопровождаться жесткими высказываниями в адрес официального Минска. А возможно, что и жесткими шагами в экономической сфере, которые будут преподноситься как ответ на недружественное поведение беларуских властей.





В итоге пострадают политические и экономические взаимоотношения Беларуси и Украины. Если П. Шаройко в результате будет освобожден – действующие украинские власти запишут это себе в актив. Если он останется в беларуской тюрьме – это тоже можно использовать в борьбе за украинский электорат.





Пока же приходится констатировать, что возможность обмена призрачна именно из-за затянувшегося судебного процесса в отношении Ю. Политики.





Для беларуско-украинских отношений наступает непростой период. И в интересах официального Минска уменьшить количество раздражителей.









Политическая кампания в Украине начнется осенью. За это время желательно разрешить ситуацию с П. Шаройко. Если украинская сторона будет затягивать судебное разбирательство по делу Ю. Политики, отодвигая тем самым возможность обмена, правильнее было бы сыграть на опережение.





Беларуские власти вполне могут пойти на помилование украинского гражданина, не дожидаясь разрешения вопроса с беларуским гражданином, в расчёте на последующий симметричный жест со стороны Киева. Тем более, что освобождение П. Шаройко практически обесценивает любую политическую и медийную ценность шпионского дела для украинской стороны. И уменьшает базу для возможной антибеларуской кампании.





Проблема в том, что решение о помиловании принимает Александр Лукашенко. И он крайне неуступчив в ситуации внешнего давления. Неоднократно случалось так, что ради демонстрации собственной твёрдости, беларуские власти занимали позицию, которая ничего кроме потерь им не приносила. Лишь бы не показаться слабыми.





Остаётся надеяться, что в этот раз калькулятор и здравый смысл перевесят.







