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Атака по всем фронтам: Ким Чен Ын принял в Пхеньяне Лаврова, а его "правая рука" укатил на переговоры в Нью-Йорк

В то время как госсекретарь США Майк Помпео в среду провел ужин в Нью-Йорке с Ким Ён Чхолем – «правой рукой» северокорейского лидера, сам Ким Чен Ын принимал в Пхеньяне главу российского МИДа Сергея Лаврова.

Встреча Помпео с Ким Ён Чхолем прошла на фоне продолжающейся подготовки к саммиту президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре. Ким Ён Чхоль стал самым высокопоставленным северокорейским чиновником, посетившим США за 18 лет, отмечает Голос Америки.

Ни он, ни Помпео не стали разговаривать с журналистами, когда прибыли в здание рядом со штаб-квартирой ООН. Однако Белый дом сообщил, что они планируют вести переговоры в течение всего четверга.

Переговоры также ведутся в Пханмунджоме и Сингапуре.

Предварительная делегация во главе с заместителем главы аппарата Белого дома Джо Хейгина встретилась с представителями Северной Кореи в Сингапуре, сообщил Белый дом. Ожидается, что в четверг они проведут новую встречу.

Белый дом заявил в среду, что проходящие в демилитаризованной зоне вдоль границы между двумя корейскими государствами переговоры по подготовке возможного американо-северокорейского саммита между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном идут хорошо и что, как ожидается, встреча состоится в запланированный срок – 12 июня.


Тем временем лидер КНДР Ким Чен Ын принимал в Пхеньяне российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, сообщают российские СМИ.

Лавров стал первым гражданином России, который встретился с нынешним лидером Северной Кореи "лицом к лицу". 

До этого российский министр провел переговоры с главой МИД КНДР Ли Ён Хо.

"Белорусский партизан"
10:51 31/05/2018






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