Встреча Помпео с Ким Ён Чхолем прошла на фоне продолжающейся подготовки к саммиту президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре. Ким Ён Чхоль стал самым высокопоставленным северокорейским чиновником, посетившим США за 18 лет, отмечает Голос Америки





Ни он, ни Помпео не стали разговаривать с журналистами, когда прибыли в здание рядом со штаб-квартирой ООН. Однако Белый дом сообщил, что они планируют вести переговоры в течение всего четверга.





Переговоры также ведутся в Пханмунджоме и Сингапуре.





Предварительная делегация во главе с заместителем главы аппарата Белого дома Джо Хейгина встретилась с представителями Северной Кореи в Сингапуре, сообщил Белый дом. Ожидается, что в четверг они проведут новую встречу.





Белый дом заявил в среду, что проходящие в демилитаризованной зоне вдоль границы между двумя корейскими государствами переговоры по подготовке возможного американо-северокорейского саммита между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном идут хорошо и что, как ожидается, встреча состоится в запланированный срок – 12 июня.