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Ядерная программа ни при чем: США вводят новые санкции против Ирана

Минфин США предпринимает меры, чтобы заставить иранский режим нести ответственность за продолжающиеся нарушения прав человека.

Администрация Трампа ввела новые санкции в отношении трех иранских организаций и шести граждан Ирана, которые, по данным американской стороны, совершили серьезные нарушения прав человека, действуя от имени властей Тегерана, передает Голос Америки.

Под санкции попали три организации: проправительственная группа «Ансар-э Хезболла», тюрьма «Эвин» в Тегеране и поддерживаемая правительством компания разработчиков мобильных приложений Hanista Programming Group. 

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США также ввело санкции против трех лидеров «Ансар-э Хезболлы», двух правительственных чиновников, ответственных за цензуру, и директора иранского государственного вещания IRIB.

В заявлении американской стороны приводятся слова министра финансов США – Стивена Мнучина. Он отмечает, что власти Ирана «транжирят» национальные ресурсы, которые принадлежат иранскому народу, и используют их для подавления свободы слова и финансирования «массивного и дорогого цензурного аппарата».

«Те, кто выступает против бесхозяйственности и коррупции режима, подвергаются жестокому обращению в иранских тюрьмах, - говорится в заявлении Мнучина, - Америка стоит вместе с народом Ирана, а Министерство финансов предпринимает меры, чтобы заставить иранский режим нести ответственность за продолжающиеся нарушения прав человека, цензуру и другие презренные действия, которые он совершает против своих собственных граждан».



Выступая 21-го мая, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация Трампа планирует ввести в отношении Ирана «самые мощные санкции в истории», если Тегеран не примет 12 требований Вашингтона, направленных на ликвидацию иранской военной ядерной программы и на прекращение агрессивной гегемонистской региональной политики.

Тегеран, в свою очередь, отрицает разработку им ядерного оружия. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи высмеял американскую политику экономического и политического давления на Иран как обреченную на неудачу.

10:01 31/05/2018






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