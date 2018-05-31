Глава МИД Литвы о деле Бабченко: Не понимаю такие спецоперации
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что "не понимает" спецоперацию СБУ с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.
Об этом сообщает информагентство Delfi.
"Я не понимаю таких спецопераций, это для меня непостижимо", - сказал Линкявичюс.
"Конечно, единственная хорошая новость во всей этой истории та, что он (Бабченко – ред.) жив", - добавил глава МИД.
29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, журналист умер по пути в больницу. Полиция опубликовала фоторобот "подозреваемого" в убийстве.
30 мая выяснилось, что убийство Бабченко было инсценировкой – живой и здоровый журналист появился на заранее анонсированном брифинге Службы безопасности.
10:03 31/05/2018
Загрузка...