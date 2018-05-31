Назарбаев стал пожизненным главой Совбеза Казахстана

Как передает РИА Новости , еще в феврале министр юстиции Марат Бекетаев заявлял журналистам, что законодательное закрепление пожизненного права первого президента Казахстана Назарбаева возглавлять Совбез вытекает из проведенной в стране конституционной реформы и является фактором укрепления стабильности.





«Устанавливается, что первому президенту Республики Казахстан - Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя», - говорится в заключении комитета сената (верхней палаты) парламента Казахстана по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.





Кроме этого, законопроект наделяет Совет безопасности статусом конституционного органа, координирующего проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.









Состав Совета безопасности предлагается формировать президентом по согласованию с председателем Совета безопасности.





Законопроект направляется на подпись президенту Казахстана.



