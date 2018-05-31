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Назарбаев стал пожизненным главой Совбеза Казахстана

Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг одобрил законопроект о Совете безопасности, который, в частности, закрепляет право за действующим президентом Нурсултаном Назарбаевым пожизненно возглавлять Совбез.

Как передает РИА Новости, еще в феврале министр юстиции Марат Бекетаев заявлял журналистам, что законодательное закрепление пожизненного права первого президента Казахстана Назарбаева возглавлять Совбез вытекает из проведенной в стране конституционной реформы и является фактором укрепления стабильности.

«Устанавливается, что первому президенту Республики Казахстан - Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя», - говорится в заключении комитета сената (верхней палаты) парламента Казахстана по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Кроме этого, законопроект наделяет Совет безопасности статусом конституционного органа, координирующего проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.


Состав Совета безопасности предлагается формировать президентом по согласованию с председателем Совета безопасности.

Законопроект направляется на подпись президенту Казахстана.


09:50 31/05/2018






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