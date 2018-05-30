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Что входит в компетенцию помощника президента, задержанного за взятку?

Среди основных задач помощника главы государства - контроль выполнения поручений президента и подбор кадров на руководящие посты в местных органах власти.

КГБ Беларуси в среду сообщил о задержании помощника президента — инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко. Высокопоставленного чиновника задержали с поличным при получении взятки в размере 200 тысяч долларов "за решение вопросов, входящих в его компетенцию", пишет sputnik.by

Какие вопросы может решать помощник президента?

Функции помощников утверждены указом президента Александра Лукашенко 11.01.2001 №21 "Об утверждении Положения о помощнике Президента Республики Беларусь".

 Так, помощник — инспектор по области или столице — обязан контролировать ход выполнения поручений главы государства и реализации государственной социально-экономической политики, анализировать общественно-политическую ситуацию в регионе.

 

Кроме того, помощник президента готовит визиты главы государства в регионы.

 

Интересно, что помощник Лукашенко должен вносить "предложения по подбору, назначению на должности и освобождению от должностей руководящих работников местных исполнительных и распорядительных органов, а также руководителей иных находящихся на территории области". То есть одна из основных задач инспектора — именно решение кадровых вопросов.

 

Какой именно вопрос обещал решить Ровнейко за взятку в размере 200 тысяч долларов, КГБ не сообщает.

 Вероятно, подробную информацию об этом могут огласить после завершения следствия на суде.

 

Ровнейко был назначен помощником президента — инспектором по Гродненской области в июне 2015 года. На высокую должность Ровнейко пришел с поста экс-главы одного из управлений комитета госконтроля.

09:45 31/05/2018






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