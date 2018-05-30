Что входит в компетенцию помощника президента, задержанного за взятку?
КГБ Беларуси в среду сообщил о задержании помощника президента — инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко. Высокопоставленного чиновника задержали с поличным при получении взятки в размере 200 тысяч долларов "за решение вопросов, входящих в его компетенцию", пишет sputnik.by
Какие вопросы может решать помощник президента?
Функции помощников утверждены указом президента Александра Лукашенко 11.01.2001 №21 "Об утверждении Положения о помощнике Президента Республики Беларусь".
Кроме того, помощник президента готовит визиты главы государства в регионы.
Интересно, что помощник Лукашенко должен вносить "предложения по подбору, назначению на должности и освобождению от должностей руководящих работников местных исполнительных и распорядительных органов, а также руководителей иных находящихся на территории области". То есть одна из основных задач инспектора — именно решение кадровых вопросов.
Какой именно вопрос обещал решить Ровнейко за взятку в размере 200 тысяч долларов, КГБ не сообщает.
Ровнейко был назначен помощником президента — инспектором по Гродненской области в июне 2015 года. На высокую должность Ровнейко пришел с поста экс-главы одного из управлений комитета госконтроля.