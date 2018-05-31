Правда, неспешная минская публика заставила журналиста 15 минут ждать за кулисами.





- Добрый вечер. Простите за задержку, но мне сказали, что еще не все пришли. В данном случае это я вас ждал, а не вы меня, - отметил Познер с первой минуты выступления.





На этой встрече Владимир Владимирович озвучил лишь несколько вопросов, которые его сегодня особенно волнуют. В основном два часа отвечал на вопросы зрителей. «Комсомолка» собрала самые интересные цитаты известного журналиста.





О выборах президента России





- Первое, о чем мне хотелось сказать и о чем я много думаю, - это выборы президента России. Они прошли, и в результате чего был избран на новый 6-летний срок Владимир Владимирович Путин. У многих были надежды, что все-таки этот 6-летний срок будет совершенно другим. И что это будет видно сразу же по изменениям в правительстве. Были серьезные размышления у многих, что все-таки будет другой премьер-министр. Но оказалась, что новый премьер-министр оказался старым…





О выборах президента США





- В другой моей стране выборы были пораньше. Выбрали Дональда Трампа, что, конечно - у нас официально так не говорят (в Америке. - Авт.), - на самом деле является катастрофой! Выбрали человека, который управляет страной, как бизнесом. А страна - это не бизнес. Трамп ничего не понимает в международных отношениях. И что может быть самое опасное, он очень импульсивный и непредсказуемый человек.





Познер рассказал, что его очень беспокоит опасность начала третьей мировой войны. Фото: Святослав ЗОРКИЙ





Об опасности третьей мировой войны





- Минск стал площадкой для международных встреч. Недавно здесь была такая встреча (скорее всего, Познер имеет в виду форум «Минский диалог». - Авт.), где представители разных стран как Востока, так и Запада говорили об опасности войны… третьей мировой войны. И они, конечно, были правы, такая опасность есть. Любой здравомыслящий человек понимает, что в такой войне (с применением ядерного оружия) победителей не будет. Мы все с вами погибнем. Хотя трудно в это поверить, но это правда. Если кто-то хочет такой войны - он сумасшедший! Никто такой войны не хочет. Но беда в том, что сегодня уровень недоверия между лидерами ведущих стран - огромный. Абсолютно уверен, что Путин не доверяет Трампу, а Трамп - Путину. В этой ситуации есть большая опасность случайной войны…





Бывший министр обороны США еще времен Клинтона рассказывал мне в интервью, что во время холодной войны ему позвонил офицер и объявил, что 20 ядерных ракет выпущены в сторону США. А на то, чтобы среагировать на сообщение, у руководителя есть 10 минут, так как никто не знает, где находится стратегическое оружие. Так что, по сути дела, времени нет. Но если есть доверие, есть возможность позвонить или подумать, что это ошибка. И в том случает была действительно ошибка… Но сегодня мы живем в опасном мире и почему-то не отдаем себе в этом отчет. Я помню, много лет назад люди проводили демонстрации против размещения ракет. Они понимали, что это опасно. Такое ощущение, что сейчас люди забыли, что такое ядерное оружие. Или не хотят понимать…





О крушении малайзийского «Боинга»





- Я совсем не сторонник политики Путина. Могу вам сказать совершенно официально. Но, на мой взгляд, еще ничего не доказано. Я, как журналист, должен убедиться, что это так. К сожалению, предвзятости очень много, и на сегодняшний день я ничего не могу сказать. Российское руководство отрицает свою причастность.





О социализме и демократии





- Идея социализма мне очень нравится. Но практика социализма - не совсем. В Советском Союзе на самом деле никакого социализма не было. Это было, как у одного англичанина написано: «Все животные равны, но некоторые равнее». Были специальные магазины, специальные поликлиники, специальные дома отдыха, специальные пошивочные мастерские, специальная очередь на автомобили для них (советской элиты. - Авт.), а все остальное для других. Может ли быть социализм? Не знаю. Мы, как люди, не способны его создать. Каждый старается, насколько может, и каждому дают в соответствие с этим - главная идея социализма. Что-то я не видел этого.





…Для европейцев лучший вид правления - это демократия. Это мое убеждение. Демократия, а не диктатура, и не авторитарное правление. Почему? Потому что человеку так лучше жить.





Владимир Владимирович не говорил о личном, но намекнул о причине расставания со второй женой.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ





О готовности человека быть свободным





- Если человека в воду не бросить, он не научиться плавать. Да, кто-то может утонуть. Но в итоге все научатся плавать. А так мы будем ждать, пока очень выдающийся дяденька или тетенька скажет, что мы готовы. Это ерунда и обман. Конечно, мы готовы… Я не был знаменитым журналистом, я был рядовым студентом и получал 70 рублей в месяц. Конечно, я отношусь к интеллигенции. Но я прекрасно все знаю: много ездил, в деревнях бывал. Сложно, в стране, где не было никакой демократии. Но кто определит, что мы готовы? А почему, например, поляки готовы, а мы нет?





О балансе между заработком и любимым делом





- Когда я был школьником, читал «Условные рефлексы» академика Павлова. Я хотел открыть тайны человеческого мозга. Поступил на биофак МГУ. К третьему курсу обнаружил, что я не ученый. Я закончил биофак, но ни одного дня не работал. Мои родители были страшно недовольны. Но я чувствовал, что это не мое. К этому времени хотел быть переводчиком. Подрабатывал научными переводами. Спустя три года я тоже понял, что это не мое. А кем хочу быть, не знал. И совершенно случайно попал в Агентство печати «Новости», где начал заниматься… не журналистикой, конечно, а пропагандой. И понял, что вот это я люблю: ездить, общаться с людьми, потом писать об этом. Надо найти то, что твое. И вопрос не в деньгах. Деньги дают свободу, удовольствие, но главное - найти, кто ты. Заниматься нелюбимым делом - это катастрофа.





О Париже





- Париж - мое любимое место в мире. Это необычной красоты и настроения город. Хорошо встать рано утром, часов в пять, и просто пойти гулять по набережной Сены. И тогда, может быть, вы почувствуете дух этого города. А вообще, хорошо бы всем путешествовать - это открывает глаза на многое.





Об Иване Урганте





- Иван мне страшно понравился, не просто тем, что он очень остроумный, а тем, что умный. У него открытые глаза, открытые уши, ему все интересно, он очень добрый человек. Мы стали очень близки.





О дружбе





- За свою жизнь я потерял двух друзей из-за того, что развелся с женой (вторая супруга Познера Екатерина Орлова. - Авт.). Они меня осудили, и мы перестали видеться. Задолго до этого я потерял одного друга из-за денежного вопроса - деньги в этом смысле плохая вещь. Но я не пытался восстановить отношения.





О смысле жизни





- Кто я? Зачем я? И для чего я? Подспудно мы все задумываемся об этом со времен появления человечества, но не очень хотим в этом признаться. Поэтому нам так тяжело воспринимать смерть. Какой смысл во всем этом, если меня потом нет? Отсюда появляется мечта о вечной жизни: пусть не на земле, а в раю, пусть реинкарнация, но все-таки я не исчезну! Это одна из главных человеческих мечт, если можно так сказать. Так вот ответ на вопрос о смысле жизни - сугубо личный.