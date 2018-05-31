Как сообщает «Беларуская праўда» , поводом для такого шага послужили три административных процесса, которые прошли в судах Минска в 2017 году над руководителем правозащитного центра «Правовая помощь населению» (зарегистрирован в Украине) Олегом Волчеком.





21 марта 2017 года суд Фрунзенского района Минска осудил руководителя правозащитного центра «Правовая помощь населению» (зарегистрирован в Украине) Олега Волчека к 13 суткам ареста. Правозащитника судили за участие в “Марше рассерженных беларусов”, который прошел в Минске 17 февраля. Минский горсуд отменил решение Фрунзенского суда Минска, и отправил дело на дополнительное расследование.





Во второй раз Фрунзенский суд подтвердил первоначальное решение – 13 суток ареста.





В третий раз суд заочно оштрафовал на 585 рублей – Олега Волчека забрала скорая помощь с гипертоническим кризом.





17 июля правозащитник подал в Мингорсуд жалобу с просьбой прекратить дело об административном правонарушении за отсутствием состава административного правонарушения.





В августе 2017 года Мингорсуд прекратил административное дело в отношении Олега Волчека.





- Мы хотим добиться, чтобы граждане не боялись судей, они такие же граждане с такими же правами, как и мы. Судьи должны отвечать за свои действия, – прокомментировал Олег Волчек коллективное обращение. – Необходима реформа административного правосудия. Судья совершают ошибки и злоупотребляют полномочиями лишь потому, что остаются безнаказанными.





Обжаловать действия должностного лица по действующему законодательству практически невозможно, отмечает Олег Волчек. Поэтому правозащитники подали 29 мая коллективное обращение в Верховный суд, чтобы тот проверил не только административные суды над самим Волчеком, но и другие административные дела.





Правозащитник просит поддержать инициативу “каждого беларуса, который прошел через суды”.





- Любой судья работает по контракту, который заключается на 5 лет и подписывается президентом. Поэтому я советую всем писать жалобы на неправомерные действия судей – любая жалоба может оказать решающее действие на то, чтобы не продлевать контракт судье, – советует правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков.





В коллективном обращении оказались фамилии следующих судей:





Судья Фрунзенского района города Минска Дмитрий Лукашевич,

Судья Фрунзенского района города Минска Анна Буйновская,





Судья Фрунзенского района города Минска Евгений Писаревич,





Судья суда Ленинского района Ирена Бролишс,





Судьи Минского городского суда Наталья Бабкина, Марина Козлова, Елена Шемет,

Евгений Хаткевич.





Председатель Минского городского суда Павел Коршунович.















