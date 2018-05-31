Улица имени террориста: министр культуры пообещал приз тому, кто придумает новое название
Министр культуры РБ Юрий Бондарь провел в Бресте выездной прием граждан. В их числе оказалась директор музея истории города Бреста Светлана Томчук.
Как пишет "Вечерний Брест", Светлана Томчук попросила министра дать отмашку на переименование улицы Халтурина. Основание: в историческом центре Бреста до сих пор находится улица, названная именем террориста, жизнь и «деятельность» которого никак не связана с нашим городом. Позже она призналась журналистам, что многие гости задаются вопросом - почему в Бресте до сих пор улица носит имя человека, от памяти которого отказались даже у него на родине в России. В деревне, где родился Степан Халтурин, общим решением жителей был снесен бюст, поставленный в советское время «герою».
- Интересно, что люди, которые живут на улицах, подлежащих переименованию, не всегда воспринимают этот процесс позитивно, - аккуратно резюмировал Юрий Бондарь. - Я считаю, что вопрос переименования улицы должен широко обсуждаться общественностью. Нет ничего невозможного, если это отвечает ожиданиям брестчан. Будем действовать цивилизованными методами: надо открыть общественное обсуждение по факту переименование улицы и разработать условия конкурса на лучшее новое название. Лучшее название пусть тоже определяют горожане. А победитель конкурса получит приз - от министра культуры Беларуси.
Халтурин Степан Николаевич (1856, д. Верхние Журавли Вятской губ. - 1882, Одесса). В 1878 году вместе с В. П. Обнорским стал организатором и руководителем "Северного союза русских рабочих". Разгром этой организации в 1879 и отсутствие возможностей для легальной борьбы подвигли Халтурина к террористической деятельности "Народной воли". В 1880 им был осуществлен взрыв в Зимнем дворце, когда лишь случайность спасла Александра II. В 1882 году участвовал в убийстве прокурора B.C. Стрельникова, был арестован и казнен неопознанным.
07:38 31/05/2018
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