Как пишет "Вечерний Брест" , Светлана Томчук попросила министра дать отмашку на переименование улицы Халтурина. Основание: в историческом центре Бреста до сих пор находится улица, названная именем террориста, жизнь и «деятельность» которого никак не связана с нашим городом. Позже она призналась журналистам, что многие гости задаются вопросом - почему в Бресте до сих пор улица носит имя человека, от памяти которого отказались даже у него на родине в России. В деревне, где родился Степан Халтурин, общим решением жителей был снесен бюст, поставленный в советское время «герою».





- Интересно, что люди, которые живут на улицах, подлежащих переименованию, не всегда воспринимают этот процесс позитивно, - аккуратно резюмировал Юрий Бондарь. - Я считаю, что вопрос переименования улицы должен широко обсуждаться общественностью. Нет ничего невозможного, если это отвечает ожиданиям брестчан. Будем действовать цивилизованными методами: надо открыть общественное обсуждение по факту переименование улицы и разработать условия конкурса на лучшее новое название. Лучшее название пусть тоже определяют горожане. А победитель конкурса получит приз - от министра культуры Беларуси.



