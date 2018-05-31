«Хрен там. Не дождутся. Я обещал умереть в девяносто шесть лет, станцевав на могиле Путина и сделав селфи на Абрамсе на Тверской? Я постараюсь это сделать.





Видимо планида такая, воскресать каждые четыре года.





Господи, как же умирать-то надоело (с).





Доброе утро».



