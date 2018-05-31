В ОБСЕ раскритиковали СБУ за ложные сведения о смерти Бабченко
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе раскритиковала Службу безопасности Украины за введение в заблуждение в связи с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.
Об этом заявил представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.
«С облегчением узнал, что Аркадий Бабченко жив! Осуждаю решение о распространении ложной информации о жизни журналиста. Государство обязано предоставлять общественности корректную информацию», — сообщил он в Twitter.
07:07 31/05/2018
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