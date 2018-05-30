Как посол Великобритании попала на танцы в белорусскую деревню

В программе «Вяскоўцы» на "Белсате" – необычное деревенское мероприятие, которое длилось целую ночь среди цветущего майского сада. Чтобы повеселиться, попеть и потанцевать под открытым небом, в Застенок Скриплево под Воложином съехались энтузиасты и любители народной культуры из окрестных поселений и из более дальних городов и местечек.





Ведущий Виктор Шукелович сам пустился в пляс, поводил хороводы, послушал песни и частушки, а также пообщался со многими участниками фестиваля и пережил множество приключений.









Жительницы деревни Дубины рассказали ему, что ранее во время танцевальных вечеринок аж дымился пол, и чтобы пыль осела, на пол лили воду. Также перед началом мероприятия в балку вгоняли топор и плясали до тех пор, пока топор не выпадал. Одна из женщин призналась, что хоть и дождалась пожилого возраста, подобные праздники снова возвращают ее в молодость.





9-летний Николай рассказал Виктору, откуда у него взялось увлечение музыкой и белорусскими традициями, а также поделился своими жизненными планами на будущее.





А режиссер и танцовщица из Борисова Наталья Голова рассказала, откуда в белорусских деревнях появились такие танцы, как «Жыдок», «Жидовочка» и «Ножнички».





Виктор встретил также в Застенку Скриплево посла Великобритании в Беларуси Фиону Гибб, с которой потанцевал, расспросил о впечатлениях, а также побеседовал о сходствах и различия белорусских и британских деревень.