Военные уже начали тренировки к предстоящему военному параду. Как всегда, он пройдет 3 июля у стелы «Минск - город-герой». Пока военные тренируются за городом - на военном аэродроме «Липки». 23 и 28 июня пройдут две генеральные репетиции. А пока Минобороны рассказало, как в этот раз пройдет парад.





Итак, в составе механизированной колонны будут 23 парадных расчета общей численностью около 260 единиц боевой техники, будет задействовано около 800 человек. Традиционно право первым пройти в колонне предоставлено легендарному танку времен Великой Отечественной войны Т-34-85. За ним поедет современная техника. А именно танки Т-72Б, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-70МБ, БТР-80, противотанковый ракетный комплекс «Штурм», самоходные гаубицы «Мста-С» и «Гвоздика», грузовики МАЗ с 152 мм гаубицами «Мста-Б», самоходные пушки «Гиацинт-С», мобильные зенитные артиллерийские комплексы «Зенит», минометные комплексы «Сани», системы реактивного залпового огня «БелГрад», «Смерч» и «Полонез», зенитные ракетные комплексы С-300, «Оса-АКМ» и «Тор-М2», ракетный комплекс «Точка», автомобили «Богатырь» и «Дракон», мобильный беспилотный авиационный комплекс «Бусел-10».









Что из этого длинного списка представляет интерес? Военные обращают внимание на три новинки: минометы «Нона-М1», бронемашины «Дракон» и модернизированный БТР-70МБ. «Комсомолка» внимательно присмотрелась к этим вооружениям и поняла: новинок в этом году на параде не будет. И вот почему.









Миномет «Нона-М1»





Это миномет российского производства, и там он новинкой уже давно не является. Миномет разработали в Подольске, в 2004 году начались его испытания, в 2007-м его приняли на вооружение в России. Производят такие минометы в Перми. Кстати, каждый экземпляр стоит 142 тысячи долларов. По сравнению с предшественниками этот миномет может стрелять почти всеми боеприпасами 120-го калибра (включая импортные). Увеличена точность стрельбы, миномет стало проще транспортировать, а заряжать его можно с тыльной стороны, не выходя из укрытия.





Белорусские военные испытывают российский миномет «Нона-М1». Фото: Владимир БЛИНОВ, vsr.mil.by.





В Беларуси испытания «Ноны» прошли минувшей зимой. Первая партия этих орудий уже поступила на вооружение сил специальных операций.





Бронемашина «Дракон»





В Китае такие машины представили в 2014 году, белорусам их показали на параде в прошлом году, правда, с тех пор их чуть-чуть доработали.





Это был подарок наших китайских друзей, которые, кстати, уже не первый раз делают нам подобный презент. Например, в 2012 году Китай подарил нам 22 военных внедорожника Dongfeng Mengshi - аналога американских «Хаммеров». А в 2015 году китайцы подарили нашим военным два парадных кабриолета HongQi, в переводе - «Красное знамя», их сделали эксклюзивно для нашей армии.





Прошлым летом к нам завезли пять броневиков Dajiang (в русском варианте - «Дракон») аккурат к параду 3 июля. Уже в сентябре машины испытали на учениях «Запад-2017». После этого броневики доработали, и вторая партия в Беларусь прилетела в январе этого года. Изменения коснулись платформы под вооружение, системы вентиляции воздуха, управления лебедкой и водительского места. Всего у нас теперь около 30 таких машин.





Бронемашины «Дракон» уже показывали на прошлогоднем параде в Минске. Фото: БелТА.





Полноприводные броневики могут перевозить по 9 бойцов. Весит машина почти 9 тонн, под капотом - 245-сильный дизельный двигатель. На шоссе броневик может разогнаться до 120 км/ч.





Модернизированный БТР-70МБ





Модернизацию старого доброго БТР-70 провели на 140-м ремонтном заводе в Борисове. Обновленный БТР уже принят на вооружение. Что изменилось? Поставили водометный движитель от БТР-80, дизельный двигатель от КамАЗа, другую коробку передач, заменили вентиляторы и боковые люки.





Заявлено, что такой БТР впервые принимает участие в параде. Это действительно так. Но новинкой модернизированный БТР назвать нельзя: первый такой образец широкой публике показали еще в 2014 году на выставке MILEX. В начале прошлого года пресс-служба Госкомвоенпрома заявила о том, что машина успешно прошла государственные испытания. А десять таких машин прошлой осенью приняли участие в учениях «Запад-2017». На предстоящем параде будет ехать 16 единиц такой техники.





Новинкой модернизированный БТР-70МБ назвать нельзя: первый такой образец широкой публике показали еще в 2014 году на выставке MILEX. Фото: drive2.ru.





А В ЭТО ВРЕМЯ





Впервые за много лет парад на День Независимости пройдет без российской военной техники?





В последнее время в моду вошло приглашать на парады в Минск российских военных. Причем, не только на 9 мая, но и на 3 июля – День независимости Беларуси. Например, с 2011 года на всех наших парадах участвуют российские десантники. А с 2012 года приезжает и российская техника. В том году это были зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» - сейчас такие воюют в Сирии. В 2014 году - комплексы «Искандер» и С-400 «Триумф», а еще «такси для вежливых людей» - бронеавтомобили «Тигр». В 2016 над Минском летали российские ВВС: боевые вертолеты «Ка-52», фронтовые бомбардировщики «Су-34» и тяжелые истребители «Су-30».В прошлом году на День Независимости тоже прилетали российские КА-52, Су-27 и Су-34.





Интересно, что в это раз участие в параде российских военных пока не анонсируется.