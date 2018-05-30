В "Репортерах без границ" возмущены инсценировкой убийства Бабченко
В международной негосударственной организации "Репортеры без границ" возмущены спецоперацией Службы безопасности с инсценировкой убийства Аркадия Бабченко.
Об этом заявил генеральный секретарь организации Кристоф Делуар в Twitter.
"RSF (фр. Reporters sans frontières - Репортеры без границ - УП) выражает свое глубокое возмущение в связи с выявлением манипуляции Службы безопасности Украины в их информационной войне. Это всегда очень опасно для стран играть с фактами и также с участием журналистов", - говорится в заявлении.
Вечером 29 мая полиция сообщила, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.
По версии следствия, российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.
20:31 30/05/2018
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