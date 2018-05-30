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В "Репортерах без границ" возмущены инсценировкой убийства Бабченко

В международной негосударственной организации "Репортеры без границ" возмущены спецоперацией Службы безопасности с инсценировкой убийства Аркадия Бабченко.

Об этом заявил генеральный секретарь организации Кристоф Делуар в Twitter.

"RSF (фр. Reporters sans frontières - Репортеры без границ - УП) выражает свое глубокое возмущение в связи с выявлением манипуляции Службы безопасности Украины в их информационной войне. Это всегда очень опасно для стран играть с фактами и также с участием журналистов", - говорится в заявлении.

Вечером 29 мая полиция сообщила, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.


По версии следствия, российские спецслужбы через посредника в Украине заказали убийство российского журналиста Аркадия Бабченко бывшему участнику АТО.

20:31 30/05/2018






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