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Движение «За Свободу» собирает деньги на премию имени Василя Быкова «За свободу мысли»

Сбор средств происходит на краудфандинговой платформе talaka.org. Премия будет вручена «выдающемуся белорусу».

Движение «За Свободу» планирует собрать Br 5000. До конца кампании осталось 25 дней, передает "Белсат".

На момент публикации новости было собрано Br 2849 (Br 2000 пожертвовал собственник портала tut.by Юрий Зиссер).

В прошлом году лауреатом премии стал лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич.

Вручение ежегодной премии проходит на малой родине выдающегося белорусского писателя Василя Быкова в деревне Бычки, что в Ушацком районе (Витебщина).

20:17 30/05/2018






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