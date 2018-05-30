



30 мая стало известно, что «убийство» Бабченко было инсценировкой СБУ, чтобы предотвратить реальное убийство. Сообщалось, что организовал покушение гражданин Украины Г., завербованный российскими спецслужбами. Для убийства Бабченко и еще 30 человек он нанял бывшего участника АТО, которому пообещал вознаграждение в $30 тыс.





Сам Бабченко на специальной пресс-конференции рассказал, что узнал о готовящейся операции месяц назад. Он извинился перед родными, друзьями и близкими и пояснил, что у него не было выбора.









Об «убийстве» Бабченко СБУ сообщила вечером 29 мая . В интернете была опубликована фотография Бабченко, где он лежит на полу, а под ним — лужа «крови», на спине — следы от «выстрелов». Кроме этого, СБУ опубликовала фоторобот предполагаемого исполнителя убийства. Сообщалось, что он выстрелил в Бабченко несколько раз, после чего журналист от полученных ранений «скончался» в карете скорой помощи.



