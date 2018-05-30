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СБУ опубликовала видеозапись задержания предполагаемого организатора покушения на Бабченко

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала видеозапись задержания предполагаемого организатора покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.

Судя по записи на канале СБУ в Youtube, задержание происходит днем на одной из оживленных улиц города. Несколько человек в гражданском аккуратно уводят в сторону, затем заламывают ему руки за спину. «Сейчас все расскажем, СБУ», — поясняет один из сотруднгиков, надевая на мужчину наручники. Затем его сажают в спецмашину и увозят.


30 мая стало известно, что «убийство» Бабченко было инсценировкой СБУ, чтобы предотвратить реальное убийство. Сообщалось, что организовал покушение гражданин Украины Г., завербованный российскими спецслужбами. Для убийства Бабченко и еще 30 человек он нанял бывшего участника АТО, которому пообещал вознаграждение в $30 тыс.

Сам Бабченко на специальной пресс-конференции рассказал, что узнал о готовящейся операции месяц назад. Он извинился перед родными, друзьями и близкими и пояснил, что у него не было выбора.


Об «убийстве» Бабченко СБУ сообщила вечером 29 мая. В интернете была опубликована фотография Бабченко, где он лежит на полу, а под ним — лужа «крови», на спине — следы от «выстрелов». Кроме этого, СБУ опубликовала фоторобот предполагаемого исполнителя убийства. Сообщалось, что он выстрелил в Бабченко несколько раз, после чего журналист от полученных ранений «скончался» в карете скорой помощи.


"Новая газета"
19:49 30/05/2018






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