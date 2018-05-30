Напомним, 9 февраля Зубарев этим же судом был признан виновным в совершении преступлений по ч.3 ст.430 (получение взяток в особо крупном размере) и ч.4 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Бывшего гендиректора БПЦ приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества /. Вместе с ним осудили и гражданина Латвии Никиту Мелниковса. Его признали виновным в даче взятки в крупном размере и приговорили к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.





Согласно приговору гендиректор БПЦ с июля 2010 года по 29 июля 2016 года получил от менеджера латвийской компании Tieto Latvia SIA Мелниковса взяток на общую сумму 2 млн. 260 тыс. евро. Еще две взятки - 256 тыс. и 408 тыс. долларов - Зубарев получил от «неустановленных лиц» за лоббирование интересов иностранных компаний при заключении договоров на приобретение банкоматов, расходных материалов, программного обеспечения и запасных частей.





Процесс по второму делу начался 25 мая. Новое дело Зубарева касалось эпизода получения им взяток за лоббирование интересов компании NCR GmbH (ФРГ), выразившихся в заключении от имени БПЦ договоров на приобретение оборудования марки NCR, услуг программного обеспечения, расходных материалов и запасных частей. За это в 2004 – 2006 годах Зубарев от неустановленного лица получил незаконное денежное вознаграждение на общую сумму 120 тыс. долларов. Деньги перечислялись со счетов иностранных компаний, открытых в банковских учреждениях США и ФРГ на указанный Зубаревым счет в латвийском банке.





Свою вину бывший топ-менеджер полностью признал.





Суд первой инстанции признал Геннадия Зубарева виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. Окончательно по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначенных по приговору суда Московского района от 30 мая и по приговору суда Московского района от 9 февраля, Зубарева приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества. Также он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 5 лет





Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Минский городской суд через суд.