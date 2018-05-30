Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Это рекорд! Гомельский журналист получил четыре протокола из милиции за день

Константина Жуковского обвиняют в сотрудничестве без аккредитации в МИД с телеканалом «Белсат».

Всего 28 мая журналист получил по почте семь писем: четыре протокола и три повестки в отделы внутренних дел и суды. 26 мая по почте он получил два аналогичных протокола из милиции, пишет naviny.by

С начала года в отношении Жуковского составили более 20 протоколов за «незаконное изготовление продукции СМИ».

«Я не понимаю, когда представители демократической общественности выезжают за границу и говорят, что в Беларуси улучшилась ситуация с правами человека, говорят о какой-то демократизации. Раньше за сотрудничество с "Белсатом" репрессировали в основном меня и Ларису Щирякову. Сейчас журналистов по аналогичной статье тягают в милицию и суды в Витебске, Могилеве, Глубоком. Репрессии растут, суммы штрафов превышают десятки тысяч долларов, какое улучшение?» — сказал журналист.

16:23 30/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Между Крестом, радугой и правами человека
Валерий Щукин
Чудеса: упал на попу, а синяк на голове?
Татьяна Короткевич
Шаг доверия к обществу
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё