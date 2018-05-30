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Глава КГБ не исключил обмен с Украиной "шпионами"

Гражданин Украины Павел Шаройко, работавший в Беларуси в качестве корреспондента украинского радио, приговорен к 8 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

Об этом сообщил в среду председатель Комитета госбезопасности Беларуси Валерий Вакульчик, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее о приговоре украинскому гражданину за шпионаж сообщал посол Украины в Минске Игорь Кизим.

Валерий Вакульчик подтвердил и дополнил эту информацию. "Да, 8 лет. Этот суд состоялся еще в феврале. Его вина доказана, есть исчерпывающие доказательства", - отметил глава белорусского КГБ.

Вакульчик проинформировал, что осужденный гражданин Украины по-прежнему содержится в СИЗО КГБ. "Пока да, он находится у нас", - сказал глава спецслужбы.

Он призвал не увязывать арест и приговор гражданину Украины Шаройко с арестом и судом на Украине по обвинению шпионаже гражданина Беларуси Юрия Политика. "Прежде чем увязывать ситуацию с Шаройко и гражданином Беларуси, нужно посмотреть, что было раньше. Я бы не увязывал все эти вещи", - сказал Вакульчик.

При этом он не исключил, что в будущем между Киевом и Минском может состояться обмен осужденными гражданами. "В свое время мы обменяли кадрового разведчика, которого мы задержали несколько лет назад, на наших граждан, которые были задержаны в другом государстве", - заявил председатель КГБ Беларуси.

Напомним, аккредитованный в Беларуси корреспондент Украинского радио Павел Шаройко был задержан сотрудниками КГБ 25 октября 2017 года. Он был обвинен в шпионаже и создании в Беларуси агентурной сети. 

Уголовное дело в отношении Шаройко рассматривалось в феврале нынешнего года в Верховном суде Беларуси в закрытом режиме.


В связи с делом Шаройко сотрудник посольства Украины в Минске Игорь Скворцов был объявлен в Беларуси персоной нон грата за "несовместимую с дипломатическим статусом деятельность". В ответ Киев выслал белорусского дипломата.

В июне 2017 года Службой безопасности Украины по подозрению в шпионаже был задержан гражданин Беларуси Юрий Политика. В настоящее время уголовное дело по обвинению белорусского гражданина рассматривает украинский суд. Беларус не признает своей вины.

16:06 30/05/2018






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