Глава КГБ не исключил обмен с Украиной "шпионами"

Об этом сообщил в среду председатель Комитета госбезопасности Беларуси Валерий Вакульчик, отвечая на вопрос ТАСС





Ранее о приговоре украинскому гражданину за шпионаж сообщал посол Украины в Минске Игорь Кизим.





Валерий Вакульчик подтвердил и дополнил эту информацию. "Да, 8 лет. Этот суд состоялся еще в феврале. Его вина доказана, есть исчерпывающие доказательства", - отметил глава белорусского КГБ.





Вакульчик проинформировал, что осужденный гражданин Украины по-прежнему содержится в СИЗО КГБ. "Пока да, он находится у нас", - сказал глава спецслужбы.





Он призвал не увязывать арест и приговор гражданину Украины Шаройко с арестом и судом на Украине по обвинению шпионаже гражданина Беларуси Юрия Политика. "Прежде чем увязывать ситуацию с Шаройко и гражданином Беларуси, нужно посмотреть, что было раньше. Я бы не увязывал все эти вещи", - сказал Вакульчик.





При этом он не исключил, что в будущем между Киевом и Минском может состояться обмен осужденными гражданами. "В свое время мы обменяли кадрового разведчика, которого мы задержали несколько лет назад, на наших граждан, которые были задержаны в другом государстве", - заявил председатель КГБ Беларуси.





Напомним, аккредитованный в Беларуси корреспондент Украинского радио Павел Шаройко был задержан сотрудниками КГБ 25 октября 2017 года. Он был обвинен в шпионаже и создании в Беларуси агентурной сети.





Уголовное дело в отношении Шаройко рассматривалось в феврале нынешнего года в Верховном суде Беларуси в закрытом режиме.









В связи с делом Шаройко сотрудник посольства Украины в Минске Игорь Скворцов был объявлен в Беларуси персоной нон грата за "несовместимую с дипломатическим статусом деятельность". В ответ Киев выслал белорусского дипломата.





В июне 2017 года Службой безопасности Украины по подозрению в шпионаже был задержан гражданин Беларуси Юрий Политика. В настоящее время уголовное дело по обвинению белорусского гражданина рассматривает украинский суд. Беларус не признает своей вины.