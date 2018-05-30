СМИ: перед убийством Бабченко в Киев прибыл киллер ФСБ

Об этом в начале месяца писало издание КавказЦентр.





"Пока не ясно с какой целью он туда приехал. Судя по всему, "Валидол" приехал в Украину по поддельному паспорту. Не исключено, что киллер ФСБ нацелился на очередную жертву по заданию Лубянки и пробрался в Украине с целью организовать убийство", - цитирует издание obozrevatel.com





Также говорится, что "Валидол" был арестован в Турции в 2016 году. Его обвиняли в убийстве заместителя представителя вилаята Нохчийчоь Имарата Кавказ за рубежом Абдулвахида Эдильгериева, а также в планировании других убийств чеченцев и в шпионаже в пользу России.





Турецкая пресса со ссылкой на власти сообщила тогда, что арестованы агенты российских спецслужб. В результате следствия вина киллеров была полностью доказана. Генеральная прокуратура Стамбула потребовала в общей сложности 37 лет тюремного заключения для агентов ФСБ, которые были обвинены в шпионаже, подделке документов и заказном убийстве.









В 2017 году вместе с подельником "Валидол" был выдан России в обмен на освобождение арестованных и осужденных в оккупированном Крыму Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.





В то же время издание Texty.org.ua написало, что "Валидол" похож на подозреваемого в убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко, чей фоторобот распространила полиция.





фоторобот подозреваемого (слева) и Александр Смирнов "Валидол"





Напомним, следствие отрабатывает одну главную версию убийства Аркадия Бабченко – профессиональная деятельность и гражданская позиция.