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"Ставки растут. Уже помощники Лукашенко пошли"

Байнет отреагировал на громкий скандал с задержанием высокого чиновника.


О том, как на эту новость отреагировал Байнет, — в кратком обзоре "Салідарнасці".

Виктор Марчук: "Еще один кандидат на то, чтобы через некоторое время занять должность начальника колхоза: За крупную взятку сотрудники Комитета государственной безопасности задержали помощника президента — главного инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко".

Антон Астаповіч: "Ленін сказаў дзяліцца".


На дискуссионной площадке talks.by пользователи оставили уже более четырехсот комментариев. Многие предсказывают задержанному инспектору судьбу руководителя колхоза.

"Это ужасно. Все, на кого ни глянь, кроме глубокоуважаемого Александра Григорьевича, сплошь и рядом взяточники, коррупционеры и вредители. Но ничего, уверен, что виновный раскается, возместит ущерб и отправится восстанавливать убыточный колхоз".

"Через год станет директором какого-нибудь деревообрабатывающего предприятия".

Часть комментаторов акцентирует внимание на новом уровне коррупции в Беларуси:

"Ставки растут. Уже помощники президента пошли".

"С одной стороны, спасибо, что не стали это скрывать от общественности. С другой, если уже на таком уровне не боятся брать, что уже говорить про низшее звено".

"Надежный человек, из реестра президента. Это какая-то нелепая ошибка".

14:52 30/05/2018






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